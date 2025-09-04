Se acercan las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El próximo domingo 7 de septiembre, los ciudadanos del distrito acudirán a las urnas para elegir a sus representantes locales para la legislatura bonaerense. Los que aún no saben dónde les toca votar, pueden consultar el padrón electoral, una herramienta clave para ubicar tu mesa y establecimiento de votación.

Elecciones PBA: estrategias rumbo al 7 de septiembre

Dónde voto en las elecciones PBA 2025: consultá el padrón electoral

Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI del votante.

Elegir el sexo tal como aparece en el DNI.

Rellenar el campo de verificación y hacer click en “Consultar”.

Inmediatamente, se puede ver el nombre de la escuela, con la dirección y el distrito donde debe sufragar el interesado. Además, está detallado el número de la mesa y de orden.

¿Qué se vota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025?

En las próximas elecciones, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires elegirán a sus representantes en el Poder Legislativo local. Se renovarán 23 senadores provinciales (y 15 suplentes) y 46 diputados provinciales (con 28 suplentes). Además, en los diversos distritos se votará por concejales y consejeros escolares.

¿Hay boleta única en la provincia de Buenos Aires?

A diferencia de las elecciones nacionales de octubre, en la provincia de Buenos Aires se mantendrá el sistema tradicional de boletas partidarias. El ministerio de Gobierno bonaerense ratificó que este método, conocido y valorado por el electorado, continuará en uso para los comicios legislativos del 7 de septiembre.

En este sentido, no se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se utilizará en las elecciones nacionales de octubre.

Gabriel Katopodis, Diego Valenzuela, Julio Zamora y Romina Del Plá son candidatos para la primera sección en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025

¿Por qué los bonaerenses votan dos veces?

Los bonaerenses acudirán a las urnas en dos oportunidades este año: una para las elecciones provinciales y otra para las nacionales. El 7 de septiembre se votará para renovar la mitad de la Legislatura provincial. Posteriormente, el 26 de octubre, se elegirá a los representantes de la provincia en el Congreso nacional (diputados y senadores).

