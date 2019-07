Duelo, indemnizaciones y Hezbollah: el Gobierno firmó tres decretos por la AMIA

Fuente: Archivo

17 de julio de 2019 • 03:25

Por el 25 aniversario del ataque terrorista contra la AMIA , que dejó como saldo 85 víctimas y centenares de heridos, el presidente Mauricio Macri firmó hoy tres decretos que se publicaron en el Boletín Oficial . Uno de ellos es para crear el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (RePET), el que funcionará dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Registro incluye a la organización pro-iraní Hezbollah, culpable para la justicia argentina de la concreción del ataque.

Otro de los decretos oficializa el 18 de julio como día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas. El tercer decreto define una indemnización para una decena de exempleados de AMIA no alcanzados por las compensaciones ya abonadas por el Estado.

El texto del decreto que crea el Registro "complementa" el listado de organizaciones terroristas confeccionado por la ONU en 1999, que no incluye a Hezbollah. Por consejo de la Cancillería, el nombre de esa organización no figura en el decreto. Pero en uno de sus apartados, se establece que el registro deberá inscribir a "toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual la Unidad de Información Financiera(UIF) haya ordenado el congelamiento administrativo de activos". El año pasado, el Gobierno congeló bienes y dinero de la organización Bakarat, presuntamente ligada a Hezbollah, después de una maniobra para lavar U$S 10 millones en un casino de Puerto Iguazú, pegado a la Triple Frontera.

"El Registro tendrá como fin brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento", dice el decreto.