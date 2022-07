Dura reacción de economistas y opositores a la propuesta de Di Tullio para controlar las cuevas

Los dichos de la senador oficialista Juliana Di Tullio, quien pidió enviar a la Policía Federal a las “cuevas” financieras para frenar la escalada del dólar blue, generaron fuertes repercusiones en redes. En pocos minutos, dirigentes opositores y economistas cuestionaron la particular sugerencia de una de las legisladoras más cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Quiero ver a la Policía Federal en la puerta de cada cueva. Si todos saben dónde quedan”, señaló Di Tullio. “Obviamente falta acción, eso es evidente”, agregó la senadora, en diálogo con Futuröck y, tras sugerir el uso de fuerzas federales para intervenir las casas de cambio informales, la parlamentaria evaluó: “[Las cuevas] no vendan un solo dólar, ponen en la pizarra un valor y ya está. La gente tiene que entender que los angustian con una mentira. El dólar blue tiene efecto en la psiquis colectiva, no tiene efecto real en la economía”.

Las reacciones llegaron de inmediato. “En vez de tener a la policía cuidando a la gente de los chorros, quiere que la policía se ocupe de controlar el mercado de cambios”, dijo el economista Roberto Cachanosky, y agregó: “Típico del fascismo”.

En esa misma línea se expresó Diana Mondino. “Estimada senadora, poner un policía en cada cueva solo logrará que haya menos oferta. Con menor oferta el precio del dólar subirá. Son conceptos básicos de la economía, por suerte nunca es tarde para aprenderlos”, ironizó la economista, y coincidió con Cachanosky: “Más importante: la policía está para cuidarnos, no para amenazar”.

También se sumó a las críticas la diputada nacional de la Coalición Cívica Mariana Zuvick. “¿Así sube más rápido?”, le contestó a Di Tullio y agregó: “Son fachos y brutos”.

“Todo lo relativo a lo cambiario depende del Gobierno K”, señaló por su parte la senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba). “Lo del Dólar es sólo un síntoma. No hay plan, no hay sistema de precios, no hay inversiones. Yo les dije “¡No les creo!”, se ve que no soy la única”, planteó.

“Terminan todos ustedes presos. Son chorros y sus casas son cuevas de chorros”, disparó el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) vía Twitter a los pocos minutos. El diputado ya había apuntado contra la senadora ayer, luego de que Di Tullio compartiera un video que muestra una gran cantidad de silobolsas en medio de un campo al costado de la ruta 2, al que presentó como ejemplo de la especulación de los productores agropecuarios. Fue luego de que el presidente Alberto Fernández denunciara que los productores “guardan US$20.000 millones” y “no liquidan cuando el país los necesita”.

Sin embargo, las silobolsas que se veían en las imágenes no acopiaban soja, sino girasol, a la espera de ser tratado en una planta agroindustrial. “Como diputado presenté un proyecto de derogación de la Ley de Abastecimiento porque es una burrada monumental. Lo mismo son las otras dos alternativas. Háganse cargo de lo ignorantes que son para manejar los asuntos del Estado. Solo sirven para hacer mierda todo y chorear”, le contestó Espert.