Dura reacción de Villarruel tras las críticas a su reunión con Quintela: “Catadores de ideologías”

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió este lunes a las críticas que recibió por su visita a La Rioja, donde participó de la Fiesta Nacional de la Chaya y se mostró junto al gobernador Ricardo Quintela. A través de un mensaje publicado en la red social X, cuestionó a sus detractores y los calificó como “catadores de ideologías”.

En su publicación, la titular del Senado sostuvo que quienes hoy la cuestionan no mostraban la misma actitud en el pasado. “Años atrás cuando la casta repartía planes, IFEs y hablaba en inclusivo, dándose la buena vida mientras nos encerraban a todos, los operadores que juegan a criticarme como catadores de ideologías no eran tan incisivos, ni ponían el cuerpo para resistir a eso”, afirmó.

Villarruel también brindó detalles de su paso por la provincia y defendió el objetivo de su recorrida. Señaló que visitó emprendimientos productivos, parques eólicos y espacios turísticos, y remarcó que busca visibilizar la actividad económica y cultural del interior del país. “Si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz. Después de todo, de eso se trata esto, de que los argentinos vivamos mejor, tengamos trabajo y podamos vivir con nuestras familias en Argentina”, expresó.

Este fin de semana estuve recorriendo La Rioja, la 19° provincia desde que inicié mi mandato de vicepresidente.



Visité desde emprendimientos productivos hasta parques eólicos, priorizando mostrarle a los argentinos la cultura del esfuerzo colectivo de familias y grupos… pic.twitter.com/7SYEi07Xe8 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 16, 2026

La visita a La Rioja generó malestar dentro del oficialismo libertario, en especial por la fotografía de la vicepresidenta con el gobernador peronista Quintela. Dirigentes cercanos a La Libertad Avanza interpretaron el gesto como un acercamiento político en un territorio que el oficialismo nacional aspira a disputar. En ese marco, una concejal riojana aliada a Patricia Bullrich calificó la imagen como una “vergüenza”.

“¡Qué desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja! Miles de riojanos apostamos por un cambio a fondo en 2023, acompañando a Javier Milei y a usted como Presidente y Vice de la Nación porque estamos hartos de estos modelos populistas del interior profundo: trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza y en su mayor parte en negro, ausencia total de un proyecto de desarrollo económico más allá de la dádiva política, y dirigentes del oficialismo que multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante siendo que la mayoria jamás trabajaron en el sector privado”, expresó Luciana de León en redes sociales.

El texto, en formato de carta abierta, señala también que en La Rioja “los organismos de control están cooptados por mayorías automáticas del oficialismo que encubren en lugar de denunciar irregularidades”.

El encuentro de Victoria Villarruel con el gobernador Quintela en La Rioja

“Por eso duele verla legitimar con una foto a quienes representan exactamente lo contrario a la agenda del presidente Milei, y que respaldamos miles de riojanos. Duele porque quienes vivimos y trabajamos acá sabemos el esfuerzo que implica vivir en una provincia donde el mérito vale cada vez menos", acota la concejal.

Y concluye: “También quiero que lo tenga claro:la desilusión no nos frena. Vamos a seguir dando pelea para que este sistema se termine y para que La Rioja vuelva a ser una tierra de oportunidades reales, donde nuestros hijos puedan quedarse, crecer y construir su futuro sin depender del poder político de turno. Estoy convencida de que otra Rioja es posible”.

El viaje se produjo además en medio de crecientes tensiones entre Villarruel y la Casa Rosada. La relación con el entorno del presidente Javier Milei atraviesa un momento de fricción, con diferencias públicas en el Senado y cruces indirectos con dirigentes del oficialismo.

Noticia en desarrollo.