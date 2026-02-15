Un cantante de folklore acusó a Victoria Villarruel de “negacionista” en su visita a La Rioja

La vicepresidenta Victoria Villarruel sufrió una dura crítica en la previa a su visita en la Fiesta Nacional de la Chaya en la provincia de La Rioja. Allí, el cantante de folklore Ramiro González apuntó contra ella antes de su presentación, la acusó de negacionista y lanzó un mensaje político relacionado a la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

“Vamos a hacer un Triunfo, se lo quiero dedicar a la memoria de todos nuestros desaparecidos, en especial a Enrique Angelelli, en especial ahora que está por aparecer Victoria Villarruel con el negacionismo”, expresó antes de comenzar una canción.

Ante algunos gritos y vítores del público que había asistido a la fiesta tradicional, el folklorista remarcó: “Una provincia signada por la dictadura militar, con un montón de desaparecidos, 50 desaparecidos, Enrique entre ellos, y una provincia montonera, como somos nosotros. Montonera y peronista“.

La crítica de un cantante folklórico a Victoria Villarruel

La visita de la vicepresidenta este sábado se enmarcó en un encuentro con el gobernador Ricardo Quintela, uno de los máximos opositores al gobierno de Javier Milei y cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, para participar de la fiesta. Amparada en que es parte de su función como presidenta del Senado, Villarruel suele recorrer las distintas provincias argentinas independientemente del signo político que tengan.

En las fotografías que compartieron se sumaron también la vicegobernadora Teresita Madera, la senadora kirchnerista Florencia López y el senador de Convicción Federal (parte del interbloque peronista) Fernando Rejal.

“Estoy muy contenta de estar en La Rioja, es la primera vez que vengo a la capital. Cada vez quedan menos provincias para dar la vuelta completa a la Argentina y el objeto es que sientan que pensamos en ustedes, que allá en Buenos Aires los tenemos presentes, que aquí me siento riojana y, ante todo, el mensaje de federalismo y de trabajo“, dijo Villarruel ante los medios locales.

Sobre su visita a la Fiesta de la Chaya añadió: “Vengo con toda la curiosidad. Me tienen que tirar harina, que dar la albahaca, pienso colgarme el ramito, pienso hacer todas las costumbres. [Estoy] muy contenta. Queridos argentinos, disfruten el fin de semana largo, cada uno en su lugar, sepan que pensamos en ustedes, que trabajamos por ustedes y, en este caso en particular, esta vicepresidente los ama y ama a la Argentina”.

Villarruel también contó que quedó en contacto con el obispo Braida para “más adelante” hablar junto a otros representantes de la Iglesia sobre temas de interés mutuo como “la ludopatía, la asistencia social y la pobreza”. Contó, además, que por la tarde iría a visitar emprendimientos vinculados a la vid y los olivos, y que este domingo iría a conocer el Parque Nacional Talampaya.