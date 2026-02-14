Villarruel se reunió con el kirchnerista Quintela en medio de su visita a La Rioja

La vicepresidenta Victoria Villarruel desembarcó este sábado en La Rioja para participar de una nueva edición del Festival Nacional de La Chaya y sumó una serie de fotos con el gobernador Ricardo Quintela, uno de los máximos opositores al gobierno de Javier Milei y cercano a la expresidenta Cristina Kirchner.

En las postales, que formaron parte de la recepción a la vicepresidenta en la provincia, se sumaron también la vicegobernadora Teresita Madera, la senadora kirchnerista Florencia López y el senador de Convicción Federal (parte del interbloque peronista) Fernando Rejal.

Victoria Villarruel con Quintela en La Rioja

La Rioja, además de ser uno de los territorios que el peronismo logró conservar en medio de la avanzada libertaria en el país, es cuna de uno de los clanes que más peso tiene dentro del gobierno de Milei: los Menem.

Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; como su primo, Eduardo “Lule” Menem, son aliados incondicionales de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien Villarruel se detesta. Incluso, el titular de la Cámara baja tiene férreas intenciones de competir por la gobernación riojana y es siempre crítico de la gestión de Quintela.

Amparada en que es parte de su función como presidenta del Senado, Villarruel suele recorrer las distintas provincias argentinas independientemente del signo político que tengan.

Martín Menem y Karina Milei son aliados

Esta tarde, cuentas propagandísticas de su gestión publicaron imágenes suyas mientras rezaba en la Catedral riojana y en el Santuario de San Nicolás de Bari, como así también junto al obispo Dante Braida. La vicepresidenta es católica y su fe es una de las banderas que levanta también en su discurso político, de tinte nacionalista.

“Muy contenta de estar en La Rioja, es la primera vez que vengo a la capital. Cada vez quedan menos provincias para dar la vuelta completa a la Argentina y el objeto es que sientan que pensamos en ustedes, que allá en Buenos Aires los tenemos presentes, que aquí me siento riojana y, ante todo, el mensaje de federalismo y de trabajo“, dijo Villarruel ante los medios locales y ahondó sobre la Fiesta de la Chaya: “Vengo con toda la curiosidad. Me tienen que tirar harina, que dar la albahaca, pienso colgarme el ramito, pienso hacer todas las costumbres. [Estoy] muy contenta. Queridos argentinos, disfruten el fin de semana largo, cada uno en su lugar, sepan que pensamos en ustedes, que trabajamos por ustedes y, en este caso en particular, esta vicepresidente los ama y ama a la Argentina”.

Villarruel también contó que quedó en contacto con el obispo Braida para “más adelante” hablar junto a otros representantes de la Iglesia sobre temas de interés mutuo como “la ludopatía, la asistencia social y la pobreza”. Contó, además, que por la tarde visitaría emprendimientos vinculados a la vid y los olivos, y que mañana irá a conocer el Parque Nacional Talampaya.

Con la relación totalmente cortada con los hermanos Milei y el resto del Gobierno, la vicepresidenta no está en el día a día de la gestión nacional y lleva una agenda propia, aunque todavía no definió -al menos públicamente- hacia dónde irá su proyección política de cara a 2027, cuando ya en el Gobierno descartan cualquier posibilidad de que vuelva a integrar la fórmula con el actual Presidente.

Este miércoles, Karina Milei desembarcó en el Senado para ver la votación de la reforma laboral y las fricciones entre ambas fueron indisimulables. Con ironía, primero la vicepresidenta la saludó: “Le damos la bienvenida a los miembros del Poder Ejecutivo: la secretaria general de la Presidencia, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, que nos van a acompañar en esta larga noche de sesión”. Inmutable y seria, la hermana presidencial solo la observó desde el palco.