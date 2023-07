Durán Barba no descartó un triunfo de Massa: “El peronismo es el partido más rico del continente”

escuchar

El asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba advirtió sobre el poderío económico que posee el peronismo para la campaña electoral y no descartó un posible triunfo del precandidato de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa en las elecciones. “ Es posible que gane Massa , porque el peronismo es el partido político más rico del continente, el que más plata tiene para gastar en campaña”, aseguró. Y, sobre todo, “por la pelea” en la oposición. Además, analizó las elecciones municipales de Córdoba y la interna de Juntos por el Cambio: “ No me gusta la pelea ”.

Consultado en LN+, sobre las recientes críticas del ministro de Economía, Sergio Massa, a economistas de la oposición a los que acusó de boicotear el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ironizó: “Los que más hacen para que fracase el acuerdo con el Fondo Massa y Cristina. Supongo que cuando Massa dice que hay economistas tratando de boicotear el acuerdo se refiere a él mismo”.

Asimismo, especuló con que el oficialismo no estaría derrotado en las PASO, ni tampoco en las generales, ya que estimó que pese a la grave crisis económica y social, el Gobierno dispone de una gran cantidad de recursos para sostener su campaña y camuflar los resultados económicos.

“No hay ningún otro partido en el continente que tenga esa posibilidad de manejar tanta plata en el estado para hacer campaña electoral. El oficialismo es el partido mas rico del continente”, explicó Barba respecto al dinero que destina la coalición gobernante para retener el poder.

“Ningún partido tiene tanta plata como el peronismo”, declaró y añadió que aunque los planes sociales con subsidios se hayan mantenido durante los años de Macri, el peronismo utiliza el argumento a su favor, sin embargo aclaró: “El peronismo no es socialista ni de izquierda”.

“la maquinaria del peronismo es enorme porque tiene una cantidad de plata que no tiene ningún otro partido de América Latina”.

En ese sentido, el ex consejero de Mauricio Macri, consideró que la interna de Juntos por el Cambio afecta tanto a Patricia Bullrich como a Horacio Rodríguez Larreta. “Debieran luchar contra sus adversarios y no entre ellos”, explicó. “No le conviene ni a la oposición ni a la democracia”, dijo y agregó: “Me duele mucho la pelea de Juntos por el Cambio, cuando debieran luchar contra sus adversarios. Hay mucha bronca interna”.

Tras ello, se refirió al centro de la disputa en la capital cordobesa y la abstención del voto. “Espero que le vaya bien a De Loredo, es una persona valiosa. Si gana, va a ser otro síntoma de cómo van a cambiar las cosas. Hay un despecho de los electores horribles, en contra de la democracia, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Hay una alta abstención”.

“La gente está en todos lados vota fastidio a los sistemas democráticos. Aquí también la gente está en contra de todos”, indicó Barba y explicó por qué es tan complicado prever el resultado en base a alas encuestas: “Las encuestas fallan porque la gente quiere que fallen”.

Por último, se refirió a lo que debería hacer Juntos por el Cambio para calar en el rango etario más joven. “Necesitamos más mujeres, más jóvenes, renovarnos. Macri saltaba el bache, hacíamos cosas llamativas, pero ahora estamos un poco viejitos”, cuestionó.

“Juntos por el Cambio nunca pegó mucho entre los jóvenes pero ahora menos”, insistió respecto a ese tema.

