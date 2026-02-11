Durante el receso legislativo, Milei dictó casi tantos DNU como todas las leyes promulgadas a lo largo de 2025

Un informe de la Universidad Austral advirtió sobre la creciente importancia del Presidente como legislador, al registrar que desde el 1 de diciembre de 2025 y hasta el viernes pasado, Javier Milei dictó once decretos de necesidad y urgencia (DNU), igualando la cantidad de leyes que se promulgaron durante todo el período ordinario de sesiones de 2025.

De hecho, el análisis, realizado por el Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (ODCL), muestra que a lo largo de todo el año pasado sólo hubo más leyes (dos) que los DNU que firmó Milei en las últimas semanas si se tienen en cuenta el presupuesto 2026 y la denominada ley de “inocencia fiscal”, sancionados durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

“La acumulación y frecuencia de estos once decretos vuelve a colocar en el centro del debate institucional la urgente necesidad de que el Congreso modifique cuanto antes la Ley 26.122, la cual regula el alcance y control de los DNU y el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”, explicó Verónica Nolazco, coordinadora e investigadora del ODCL y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral.

Si se tiene en cuenta todo el año pasado (y no solo el período ordinario de sesiones del Congreso), el ODCL señala que el Presidente dictó 35 DNU y 74 decretos delegados, mientras que solo promulgó 13 leyes.

El informe recuerda que la Constitución Nacional admite los DNU como una herramienta excepcional, bajo condiciones estrictas y con un control posterior efectivo por parte del Congreso.

Al revisar los once DNU firmados por Milei aparecen materias que difícilmente se ajusten a la excepcionalidad que exige la Constitución, como lo fue la modificación de la ley de inteligencia nacional, o la eliminación de impedimentos para nombrar a militares en actividad al frente del Ministerio de Defensa.

El estudio recopila los DNU dictados desde el 1° de diciembre pasado:

DNU 941/2025 (31/12/2025): Modificó la Ley de Inteligencia Nacional.

DNU 942/2025 (31/12/2025): Prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, modificó la estructura del Ministerio de Salud y tras disolver ANDIS oficializó a la nueva Secretaría de Discapacidad.

DNU 2/2026 (02/01/2026): Aprobó el Acuerdo modificatorio del Acta del Farallón Negro suscripto entre el Estado Nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán y creó el ente Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio.

DNU 17/2026 (15/01/2026): Auto-autorizó al Presidente para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y en el Foro Económico Mundial de Davos hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026.

DNU 26/2026 (23/01/2026): Modificó el Plan Gas.Ar y adoptó un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural.

DNU 34/2026 (23/01/2026): Modificó la ley 19.101 (de la época de Alejandro Agustín Lanusse) la cual contiene el régimen para el Personal Militar con el objeto de que se pueda permanecer activo frente a designaciones en el Ministerio de Defensa.

DNU 41/2026 (23/01/2026): Redefinió competencias para la emisión de resoluciones anticipadas en importaciones y exportaciones con modificaciones al Código Aduanero y otorgó a la Secretaría de Industria y Comercio la facultad de intervenir en todo lo referido al origen de las mercaderías.

DNU 49/2026 (26/01/2026): Prorrogó la emergencia del sector energético nacional (extiende excepcionalidad hasta fines de 2027).

DNU 73/2026 (29/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a fin de dar una respuesta inmediata.

DNU 80/2026 (31/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz, amplió y reforzó el esquema excepcional de respuesta y coordinación federal.

DNU 88/2026 (06/02/2026): Inició la disolución y liquidación de IOSFA y crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA en la órbita del Ministerio de Defensa y la Obra Sociales de las Fuerzas Federales de Seguridad en la órbita del Ministerio de Seguridad.

A esa lista de DNU, contrapone la nómina de leyes promulgadas a lo largo de todo 2025, once de las cuales se promulgaron durante el período de sesiones ordinarias del Congreso:

1) Ley 27.783: Suspensión de las PASO durante 2025.

2) Ley 27.784: Juicio en ausencia del imputado.

3) Ley 27.785: Reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

4) Ley 27.786: Abordaje integral del crimen organizado.

5) Ley 27.787: Tratado Argentina - Serbia sobre traslados, sentencias penales.

6) Ley 27.788: Tratado fiscal sobre erosión de bases imponibles.

7) Ley 27.789: Acuerdo Argentina - Suiza sobre servicios aéreos.

8) Ley 27793: Emergencia en Discapacidad en todo el Territorio Nacional (vetada e insistida).

9) Ley 27795: Financiamiento de las universidades nacionales (vetada e insistida).

10) Ley 27796: Emergencia sanitaria en salud pediátrica (vetada e insistida).

11) Ley: 27797 Ley Nicolás

A esas once normas se suman las dos sancionadas durante las sesiones extraordinarias de diciembre pasado:

1) Ley 27798: Presupuesto 2026

2) Ley 27799: Inocencia Fiscal

Finalmente, recuerda las leyes que vetó Milei y el Congreso no logró ratificar con los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación:

1) Ley 27.790: Declara zona de emergencia en Bahía Blanca y municipios de PBA por las inundaciones.

2) Ley 27791: Incremento Excepcional y de Emergencia, para las Jubilaciones y Pensiones

3) Ley 27792: Pago de Deuda Previsional y de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.

4) Ley 27794: Fondo de aportes del tesoro de la Nación (ATN).