Uno de los hijos del fundador de Vicentin , la cerealera que quedó en el centro de la escena a raíz del intento del gobierno de expropiarla, dio una entrevista radial, negó haber recibido beneficios durante el gobierno de Mauricio Macri y aseguró que recibieron más ayuda económica durante la administración de Cristina Kirchner.

En diálogo con Radio 2, Héctor Vicentin, hijo de uno de los fundadores de la firma de Avellaneda, aseguró: "No es así, la asistencia crediticia para prefinanciar expropiaciones viene de hace un montón de años. Durante el gobierno de Cristina, Vicentin recibió más asistencia crediticia que durante el gobierno de Macri".

"El Presidente dijo que la intervención está basada en la expropiación. O sea que primero plantearon la expropiación, y sobre ese proyecto de ley plantearon la intervención. ¿No será que tienen preparado el informe final de la intervención?", se preguntó Vicentin.

Consultado acerca del argumento del Gobierno sobre los malos manejos financieros de parte de los directivos de la empresa, dijo: "Como accionista de la empresa, no voy a negar que se habrán cometido algunos errores. Pero el principal problema no son los errores de los directores. Vicentin siempre se preocupó por invertir".

Luego expresó: "Las inversiones superan los 1500 millones de dólares en los últimos años. Los activos están intactos. Lo que pasó es que los vaivenes monetarios de la Argentina hicieron mella, no solo en Vicentin, sino en muchas otras empresas. Me refiero a las grandes devaluaciones, el riesgo país. Y teníamos un nivel crediticio de bancos internacionales donde pasamos de pagar 2, 3 o cuatro por ciento a pagar diez por ciento anual".

"Estamos endeudados en dólares", dijo. "Posiblemente haya sido un riesgo grande, pero es difícil explicar las cosas a la distancia. Las personas no conocen la impronta de Vicentín. Es la empresa más grande de la región y se ha preocupado en sus 90 años en invertir. Esto no es demagogia, al contrario. Fue arriesgado, pero ¿qué empresa no arriesga en este país? No estamos viviendo en Alemania. ¿Nos quedamos con una empresita o hacemos lo mejor que hacemos que es producir aceite, y algodón y otros productos?", se preguntó.

