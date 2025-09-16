Duras críticas de Elisa Carrió contra Javier Milei: “Si le damos todo el poder, se convierte en dictador”

La líder de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió estuvo en los estudios de LN+ para analizar la gestión del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Sobre la próxima contienda electoral a nivel nacional, vaticinó: "Si a Milei le damos todo el poder, se convierte en dictador, no tengo ninguna duda. Por eso hay que elegir bien los diputados en octubre".

Elisa Carrio en LN+

“Lo que dijo en la cadena nacional es completamente opuesto a lo que hizo la semana pasada”, argumentó Carrió. “Si Milei leyó las elecciones, no tendría que haber vuelto a vetar todo lo que vetó. Ese discurso no lo escribió el Presidente, lo hizo el marketing electoral”.

