Duras críticas de Elisa Carrió contra Javier Milei: “Si le damos todo el poder, se convierte en dictador”

La líder de la Coalición Cívica (CC) visitó los estudios de LN+, donde dijo: “Me alegró el resultado de las elecciones bonaerenses porque fue un llamado de atención al Gobierno”; apuntó a revisar la estrategia para octubre
- 1 minuto de lectura'
La líder de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió estuvo en los estudios de LN+ para analizar la gestión del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). Sobre la próxima contienda electoral a nivel nacional, vaticinó: "Si a Milei le damos todo el poder, se convierte en dictador, no tengo ninguna duda. Por eso hay que elegir bien los diputados en octubre".
“Lo que dijo en la cadena nacional es completamente opuesto a lo que hizo la semana pasada”, argumentó Carrió. “Si Milei leyó las elecciones, no tendría que haber vuelto a vetar todo lo que vetó. Ese discurso no lo escribió el Presidente, lo hizo el marketing electoral”.
Noticia en desarrollo
LA NACION
Otras noticias de Javier Milei
Más leídas de Política
- 1
Milei abrió la billetera y les transfirió $12.500 millones a cuatro provincias de los fondos de ATN
- 2
El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios
- 3
Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas
- 4
El Senado define si se suma a la ofensiva parlamentaria contra el Gobierno e insiste con la ley de ATN