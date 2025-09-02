Escándalo de los audios: qué se sabe de la causa que involucra al gobierno de Milei hoy, 2 de septiembre

El caso de las presuntas coimas

La investigación se centra en presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas -aparentemente editadas de conversaciones privadas obtenidas ilegalmente- atribuidas a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que señalan a Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la secretaría a cargo de Karina Milei, como articulador y que mencionan a Karina Milei como supuesta beneficiaria.

Manuel Adorni, Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei. Cámara de Diputados el 4 de diciembre 2024 Enrique García Medina

Fallo para frenar la difusión de audios de Karina Milei

Un juez federal en lo civil y comercial ordenó el lunes, a pedido del Poder Ejecutivo, el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”. Fue a través de una presentación que lleva la firma de la propia funcionaria. En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal para que se investigue un presunto “espionaje ilegal” por estas grabaciones. La avanzada judicial del Gobierno ocurre tras el escándalo político que provocó el caso Spagnuolo, que también se disparó a través de la difusión de audios.

El Gobierno logró un fallo para impedir que se difundan más audios de Karina Milei Joaquín Meabe - LA NACION

Ordenan allanar el canal de Streaming Carnaval

La cartera que dirige Patricia Bullrich solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino-principal accionista de Carnaval- y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano, acusado por el Gobierno de haber sido el supuesto responsable de la difusión de los audios. Esta denuncia penal recayó, por sorteo, en el juzgado federal 12 de Comodoro Py, que actualmente está siendo subrogado por el juez Julián Ercolini.

Denuncia contra Patricia Bullrich

Pilar Ramírez, junto a Patricia Bullrich y Karina Milei

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada este martes por el delito de abuso de autoridad tras haber solicitado allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y a los estudios de Carnaval Stream en el marco de la investigación por la filtración de presuntos audios de Karina Milei.

La denuncia contra Bullrich fue realizada este martes por el abogado Gregorio Dalbón, asesor legal de Cristina Kirchner, tras la presentación de ayer del Ministerio de Seguridad por una supuesta violación a la Ley de Inteligencia. Dalbón considera que el accionar de la funcionaria de Javier Milei representa un ataque a la libertad de expresión y a la democracia en Argentina.

Juristas coinciden en que la decisión del Gobierno es censura previa

Karina Milei Ricardo Pristupluk

Un grupo de constitucionalistas coincidió en señalar que la decisión del juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello de prohibir la difusión de supuestos audios de Karina Milei es “inconstitucional”, implica un “acto de censura” y “viola la libertad de expresión”, porque se trata de un caso de “interés público”.

El oficialismo elude detalles del caso Spagnuolo

Por Delfina Celichini

Diego Spagnuolo, con las diputadas Lilia Lemoine y Lorena Villaverde

La primera orden fue callar. Durante una semana, mientras el escándalo en Discapacidad por las presuntas coimas crecía entre audios y especulaciones, el oficialismo eligió guardar silencio, encapsular el tema y evitar una explicación de fondo. Ese dique se fisuró el miércoles de la semana pasada, durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Diputados.

Con la polémica y la incomodidad marcando el pulso del recinto, la tropa libertaria habló. Pero lo hizo aferrándose al libreto que se dictó desde la cima: negación general, encuadre del episodio como “opereta de campaña” y contraposición con el pasado kirchnerista. La consigna electoral -“kirchnerismo nunca más”- fue el latiguillo de la defensa.