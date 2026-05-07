Caputo habló de inflación y marcó el número de la gestión libertaria que superó el de Macri

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló el miércoles sobre la tendencia de la inflación, que en marzo arrojó un 3,4%, y marcó cuál fue el número de la gestión de Javier Milei que superó al de la presidencia de Mauricio Macri: los depósitos en dólares.

Convencido de que el índice de precios será del 1% mensual para fin de año (cuando la promesa de Milei era que ese número arranque con 0 para mitad del 2026) Caputo admitió que falta recomponer tarifas de servicios pero se mostró optimista. “Es un proceso que se tiene que dar. En esa quita de subsidios hemos logrado recomponer una muy buena parte, un 67%, todavía queda por recomponer y es cierto que tiene impacto en el índice. Pero alimentos, bebidas, canasta familiar, bienes en general, está mucho más acotado. Se tocó un pico en marzo”, sostuvo.

Javier Milei y Luis Caputo Santiago Oróz

En una entrevista en TV Pública, aseguró que el número de abril será menor. “Vamos a ver una inflación más baja porque no tenés déficit, no hay emisión y se está recomponiendo la demanda de dinero. Por lo tanto, el mercado de pesos se está equilibrando”, insistió.

Depósitos en dólares

Al ser consultado sobre cómo hacer que los argentinos saquen “los dólares del colchón” y entren al sistema financiero, el ministro de Economía marcó que la Argentina vive un récord de depósitos en dólares.

“US$38.000 millones, muy por encima, incluso del momento más alto, que fue en la época de Macri. Los préstamos también están en récord, US$21.500 millones. Nosotros creemos que la ley de inocencia fiscal está bien blindada, nos parece algo fundamental para el desarrollo del mercado de capitales y para el desarrollo del crédito”, comparó.

Banco Central [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Esto en momentos en que los encajes bancarios en dólares pasaron a ser a comienzos de marzo el principal soporte de las reservas internacionales el Banco Central (BCRA).

Morosidad

En otro tramo de la entrevista, Caputo habló de las razones del crecimiento de la morosidad en el sistema financiero y, en ese contexto, apuntó a los propios deudores. Y es que aumentó la mora bancaria y no bancaria de los hogares alrededor de un 10% en febrero.

“Los bancos no estaban acostumbrados y la gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó”, expresó.

Aumentó la mora bancaria y no bancaria de los hogares alrededor de un 10% en febrero Freepik

Y sumó: “Hasta que baje un poco esa mora, el crédito se ralentizó y eso se vio en los meses pasados, ahora se está empezando a recuperar nuevamente. La tasa de interés bajó fuertemente, del 50% a niveles del 24-25%. ¿Esa tasa se traduce al minorista? No linealmente. Es un proceso que lleva tiempo. Nosotros hablamos con los bancos, por ejemplo en el caso de la mora, les pedimos que traten de extender el plazo y cobrarles tasas bajas, porque si no, no va a funcionar. Y hay varios que ya lo están haciendo. Otros no, pero son decisiones privadas“.

“Odian a Kicillof y a Cristina”

Respecto a la acumulación de reservas, el ministro libertario consideró que el Banco Central está acumulando reservas por fuera de los dólares que utiliza para pagar las deudas, y que eso va a aumentar fuertemente con la liquidación del agro.

“Este es el gobierno que más dólares ha comprado, por lejos, cerca de US$30.000 millones. Durante el primer año y medio hubo que usar esos dólares para pagar todas las deudas, como corresponde. De hecho, este gobierno canceló deuda y la hemos bajado en algo más de US$10.000 millones”, sostuvo.

Y agregó: “Ahora sí estamos en un proceso de refinanciamiento a tasas más bajas. Nosotros arreglamos refinanciamientos con el Banco Mundial, el BID, la CAF, donde nos va a permitir cancelar deuda que hoy rinde 9,5% con tasas mucho más bajas, del orden del 6%”.

Kicillof y Cristina Kirchner Prensa FDT

También ahondó en el riesgo país, que no baja de los 500 puntos y lo relacionó con el temor del mercado a que vuelva el kirchnerismo al poder. “Yo en particular creo que debiera ser más bajo. Para mí el ‘riesgo kuka’ es cero. No hay posibilidad de volver atrás, no hay posibilidad de que la mayoría de la gente en la Argentina vote kirchnerismo. Eso no va a pasar. Pero el mercado no piensa como yo. El mercado no vota, pero piensa. Es tanto el temor que le tienen al pasado, el desastre que se generaría si eso pasara, que genera, en términos de valor esperado, el temor", indicó Caputo.

“El kirchnerismo es el infierno. Es el temor a volver al infierno. ¿Por qué no baja de 500 el riesgo país? Porque el riesgo kuka existe. A mí el sentido común me dice que la posibilidad de la vuelta atrás no está. Porque además los gobernadores lo odian al [gobernador bonaerense, Axel] Kicillof, la odian a [la expresidenta] Cristina Kirchner, no hablo de los gobernadores, hablo de los gobernadores peronistas, no quieren saber nada con volver atrás y saben que si se juntan con el kirchnerismo, solo los va a tirar para abajo", consideró.