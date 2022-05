Duras críticas de un gobernador kirchnerista a Larreta por el conflicto con Nación que debe resolver la Corte

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, cuestionó hoy en duros términos al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por haber anunciado que bajará impuestos si la Corte Suprema de Justicia le devuelve a la ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que le cortó el Gobierno nacional. Lo hizo por medio de un comentario irónico: “¡Ah muy bien! Un hermoso y contundente mensaje a la CSJN y al resto país, por parte del centralismo porteño” , dijo el mandatario norteño, ligado al kirchnerismo.

En un hilo de tuits, Zamora hizo una “traducción política” de la intencionalidad que atribuyó a Larreta , quien se perfila como uno de los principales candidatos presidenciales de la oposición. “Permítanme traducirlo, para que todos lo entendamos: ´Querida Justicia, aunque esto implique un reconocimiento de que los recursos que estoy reclamando judicialmente no son para pagar la policía (porque ya los recibo por la ley que sancionó el Congreso de la Nación) permítanme expresarles, en nombre de la cuidad más rica del país (…) que esas macanas que vota el Congreso no tienen tanto valor como un decreto firmado por el ex presidente (Mauricio) Macri, que nos permitió saquear, en perjuicio del resto, unos $500.000 millones en moneda constante, por encima del costo del traspaso de la policía a nuestra ciudad´”.

Zamora continuó: “Y como nosotros los porteños somos re piolas, si ustedes me dan esa manito y me dictan la medida cautelar que les pedí, les prometo que esa guita que seguiremos manoteando, la voy a usar para bajar los impuestos a todos nuestros votantes de Barrio Norte y zonas aledañas (…) total, si se quejan las provincias porque tienen que subir ellos impuestos, no pasa nada, ellos representan al resto de los habitantes, son solo 44 o 45 millones que merecen vivir en el interior como habitantes de segunda (...) pobres giles que desde hace 200 años se creyeron el verso del federalismo , cuando dieron nacimiento al país”.

