Santiago del Estero: anuncian un aumento del 42% a los estatales y un bono en cuatro cuotas

En un posteo en sus redes sociales, el gobernador santiagueño Elías Suárez anunció que el incremento salarial para los estatales de esta provincia será del 42,4%, pegándose con el sueldo del corriente mes, y destacó que se trata de 10 puntos por encima de la inflación anual, que se ubicó en 32,4%.

En el anuncio, el sucesor de Gerardo Zamora dio a conocer, además, el pago de "cuatro bonos" −algunos de ellos se pagan, a su vez, en varias cuotas− que serán depositados a lo largo del año.

Suárez, en sus cuentas de Facebook, Instagram y X, consignó que “las nuevas pautas salariales surgidas de las reuniones mantenidas en el ámbito de la Mesa de Diálogo y Trabajo” abarcan un “incremento salarial del 42,4% en el sueldo básico, a partir del mes de febrero, para todos los trabajadores de la administración provincial”, al tiempo que destaca que este número está “superando en un 10% el índice de inflación interanual que realiza el Indec, que de enero de 2025 a enero de 2026 representó un 32,4%”.

En otro de los puntos, el mandatario santiagueño, que asumió en diciembre de 2025 en reemplazo de Zamora, remarcó que “el piso salarial provincial se eleva a $1.130.000” y que para este año se mantiene “el mismo cronograma de bonos provinciales”.

Se trata del “bono de inicio de ciclo lectivo”, el cual será abonado en los próximos días y será de 250.000 pesos; el “bono del Día del Trabajador”, que se paga antes del 1 de mayo; el “bono aguinaldo”, que se hará efectivo a mitad de año y en dos cuotas, y el bono de fin de año, que al igual que en 2025 se pagará en tres cuotas.

Los últimos tres “bonos” aún no tienen monto definido. Suárez, además, recalcó que se incrementa la “suma por hijo, que ascenderá a $280.000, otorgada en concepto de ayuda escolar”, la cual será abonada el mes que viene, y que los denominados “contratos de locación de servicio”, pasarán de percibir “910.000 para no profesionales y de $1.010.000 para los profesionales”.