Duras críticas del ministro de Seguridad de Chubut a Fernández: “Gobiernan mirándose el ombligo”

RAWSON.- El ministro de Seguridad de Chubut y candidato a senador nacional Federico Massoni criticó hoy al presidente Alberto Fernández por su postura ante el conflicto mapuche en Río Negro, que amenaza con extenderse en la región. “Gobiernan mirándose el ombligo”, disparó el ministro. Y preguntó: “¿Para la capital sí, para el Conurbano también, pero para la Patagonia no? Así gobiernan” .

La reacción de Massoni, asiduo crítico de las políticas de seguridad de Nación, llegó luego de la carta del presidente a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, asegurando que “no es función del Gobierno brindar más seguridad en la región”. En la misiva el Presidente aconsejó que, para prevenir futuros incidentes, la provincia forme “un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad”.

Para la capital si. Para el conurbano también. Pero para la patagonia no??

Asi gobiernan, mirándose el ombligo.

En chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. Acá los combatimos y los llevamos anote la justicia!!! — federico massoni (@massonifederico) October 21, 2021

Tras la carta de Alberto Fernández a la gobernadora Carreras, Massoni disparó un tuit. “En Chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. Acá los combatimos y los llevamos ante la justicia!”. El funcionario provincial es candidato a senador nacional y cuenta con el respaldo del gobernador Mariano Arcioni; desde Buenos Aires le pidieron que baje esa lista.

Massoni ya había criticado a Nación por el avance en la ocupación de tierras en la cordillera de Chubut. En ese momento, apuntó con dureza a la exministra de Seguridad Sabina Frederic. El ministro reactivó sus críticas esta semana tras conocerse la intervención del Gobierno argentino en favor de Facundo Jones Huala en la audiencia en la que se debatía su pedido de libertad condicional en Chile.

El funcionario chubutense advirtió que ningún “delincuente y terrorista como este” va a poder “pisar un centímetro de la provincia” . Además, durante un acto oficial, el funcionario lanzó duras críticas a la gestión de Alberto Fernández por el rol del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, en la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco.

En una presentación de integrantes para la División de Seguridad Rural, Massoni sostuvo: “No quiero dejar pasar una cuestión que se está viviendo y que la verdad que me indigna como ministro de Seguridad de la provincia de Chubut”.

HUALA dice no soy argentino, el gob. argentino lo protege, CABANDIE pide que dialoguemos con estos delincuentes … sepan q en chubut este terrorista no entrará y acá con los delincuentes no se dialoga, se los lleva a la justicia! No hay lugar en nuestra pcia. para los violentos. — federico massoni (@massonifederico) October 21, 2021