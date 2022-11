Duras críticas, réplicas y elogios: las reacciones del oficialismo y la oposición al discurso de Cristina Kirchner en La Plata

escuchar

El discurso de Cristina Kirchner con fuerte tono de campaña electoral en La Plata generó reacciones dispares en el mapa político. Mientras que los referentes de Juntos por el Cambio , la principal coalición opositora, criticaron con dureza el mensaje de la vicepresidenta, quien intentó despegarse del gobierno de Alberto Fernández y reivindicó sus dos mandatos con el objetivo de evitar deserciones en en el universo de sus votantes frente a la grave crisis económica y la escalada inflacionaria, funcionarios kirchneristas y dirigentes del PJ ensalzaron la diatriba de la socia mayoritaria del Frente de Todos contra la Justicia y, sobre todo, el plan económico que promueve Mauricio Macri con miras a 2023. Y clamaron por su candidatura presidencial.

En uno de los pasajes de su discurso en La Plata, Cristina Kirchner se refirió por primera vez a la inseguridad, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, sobre todo, en el conurbano bonaerense, fortaleza electoral de la vicepresidenta, según las encuestas. Ayer, la vicepresidenta exigió a Alberto Fernández que refuerce la seguridad en los municipios más poblados de Buenos Aires. En concreto, pidió que la Gendarmería vuelva al conurbano. Fue una crítica a la gestión del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien se alió con el Presidente y se enfrentó con La Cámpora para defender el deseo del mandatario de competir por la reelección. Fernández también había tenido cortocircuitos con Cristina Kirchner por el rol de la custodia de la vicepresidenta durante el intento de atentado que sufrió en septiembre pasado.

Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata Santiago Hafford - LA NACION

“Las fuerzas son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder. No se entiende qué están haciendo [los efectivos de Gendarmería] en el sur”, agregó, en un cuestionamiento al desplazamiento de efectivos de esa fuerza para controlar los ataques de grupos mapuches.

Hoy, el titular de la cartera de Seguridad recogió el guante y le respondió a Cristina Kirchner: “Lo que dice no es verdad”. En declaraciones radiales, Fernández dijo que las fuerzas de seguridad “no son conducidas per se”, sino por él. “No me meto con las provinciales ni la de Ciudad, pero en las cuatro federales que me tocan, las decisiones las toma un civil que soy yo”, explicó.

Y argumentó que la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la PSA están desplegadas en los lugares del país donde deben estar. “No es jurisdicción nuestra, lo que hacemos es colaborar. Los gendarmes están en el conurbano. Lo que se dice a veces se dice sin conocerse”, añadió.

Por otra parte, Fernández dijo que coincide con la idea de Cristina Kirchner de terminar con el debate entre mano dura y garantistas. “Lo que escuché ayer es música para mis oídos”, deslizó Sergio Berni, ministro de Seguridad de Kicillof.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los colaboradores más cercanos de Fernández, quien asistió ayer al acto en La Plata, dijo que el discurso de la vicepresidenta “fue muy potente” y planteó que “el peronismo está fuerte y va a dar pelea” de cara a las elecciones de 2023.

“Cristina puso en valor que hoy hay libertad y es el peronismo el garante de la misma. Conecta con los problemas de la gente y plantea que hay un futuro posible en la Argentina”, analizó Katopodis en diálogo con Radio 10 y FM La Patriada.

Katopodis, quien también participó del encuentro en la residencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof, sostuvo que Cristina Kirchner “está dando cuenta de la necesidad de subir el volumen y ponerle otra intensidad al peronismo para conectar con las necesidades de la gente”.

Anoche luego del acto, se reunió con líderes de la provincia de Buenos Aires en la residencia del gobernador Axel Kicillof Charo Larisgoitia

Para el ministro de Fernández, la vicepresidenta “hizo un repaso de las cosas que están pendientes de estos 40 años de la democracia”. “La vi con mucha fuerza, muy clara en lo que queremos transmitir a los militantes”, completó.

Con miras a 2023, Katopodis consideró que “hay un peronismo que está gobernando y que va a dar pelea porque están dadas las condiciones para una Argentina mejor”. A su vez, dijo que ve al Presidente enfocado en tratar de “bajar la inflación”.

Ayer, Cristina Kirchner reivindicó sus dos mandatos, y dijo que, sin ella, el peronismo se dividiría y no descartó volver a competir como candidata a presidenta. También volvió a lanzar críticas contra la Justicia, donde avanzan las causas en su contra por denuncias de corrupción. “Están sentados ahí de por vida, como una rémora monárquica”, apuntó sobre los jueces.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, saluda a sus simpatizantes durante un mitin en el estadio Diego Maradona en La Plata, Argentina, el jueves 17 de noviembre de 2022. (AP Foto/Gustavo Garello)

En ese marco, José Luis Gioja llamó hoy a “crear las condiciones” para que Cristina Kirchner pueda ser candidata en 2023 y dijo sentirse “muy esperanzado”. “Es el camino que hay que recorrer con el reclamo de un acuerdo democrático de todos los argentinos“, subrayó el diputado del FDT en diálogo con radio Nacional.

Carlos Castagneto, titular de la AFIP, quien responde a Alicia Kirchner, y Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno de Kicillof, también elogiaron el discurso de la vicepresidenta. “Fue una demostración de centralidad absoluta de nuestro frente político”, opinó Bianco en radio Continental.

Duras críticas de JxC

En cambio, las figuras de la JxC resaltaron la contradicción de Cristina Kirchner: quiso mostrarse como opositora cuando fue la creadora del Frente de Todos y los referentes de La Cámpora controlan las principales cajas del Estado. “¿Ahora dicen que son la ‘fuerza de la esperanza’? No me hagan reír. Nosotros somos la fuerza del cambio y para ellos, su única esperanza es no ir presos”, afirmó Patricia Bullrich, una de las presidenciables de Pro.

Y dijo que Cristina Kirchner no podrá “saltear” el gobierno de Fernández por más que lo intente. Quiero decirle algo: no pudieron volver a poner a la Gendarmería porque quisieron destruirla. Con el caso Maldonado la utilizaron para armar un relato y golpear a nuestro gobierno”, resaltó en La Nación +.

En esa línea, Macri dijo que es difícil “entender” la cabeza de Cristina Kirchner . “Que ella haya dicho: ‘Cuando nosotros gobernamos estábamos mejor’… Me duele la cabeza. Esto es un loquero. ¿Cómo puede estar diciendo eso? Estamos haciendo un esfuerzo para no enloquecer. Te ofrecen milanesas con papas fritas y te dicen que son fideos”, comentó en diálogo con Radio Mitre.

Para Macri, el acto en La Plata y la presentación de la vicepresidenta fue “otro capítulo de la Argentina de la insensatez”. “Nos quieren llevar a creer todo el tiempo que emitir dinero sin límite no genera inflación, o te hablan de la deuda, cuando Cristina se endeudó más en su gobierno que en el mío y se tomó más deuda que nunca en los últimos tres años de gobierno”, apuntó.

Desde la UCR también salieron al cruce de los dichos de Cristina Kirchner. “Fue una invitación al pasado, no al futuro. Cristina nunca se fue en estos tres años de gestión. Alberto hace lo que ella dispone y sus acólitos manejan todas las cajas y concentran poder”, puntualizó Mario Negri, jefe del bloque del radicalismo en Diputados.

Para Negri, Cristina Kirchner mostró “puro cinismo”. “Ayer arrimó fuego a las instituciones [por desobedecer el fallo de la Corte sobre la composición del Consejo de la Magistratura] y hoy pidió diálogo”, alertó.

Juan Manuel López, jefe de la bancada de la CC en Diputadas, consideró que Cristina Kirchner “no dijo nada nuevo porque no tiene nada para ofrecer”. “Fin de ciclo” , concluyó. En esa misma línea, el legislador porteño Hernán Reyes (CC) opinó que la vicepresidenta “está completamente en otro planeta, sólo le importa su impunidad”. “Se considera ajena al Gobierno cuando es presidenta en ejercicio”, señaló.

