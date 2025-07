Durísimo cruce entre las diputadas Lorena Pokoik y Sabrina Ajmechet por el conflicto en Medio Oriente

Dos diputadas de Pro acusaron este miércoles a la legisladora de Unión por la Patria Lorena Pokoik de agredir con insultos antisemitas a Sabrina Ajmechet. La integrante de la bancada de Pro había pedido la palabra para homenajear a los argentinos secuestrados en el ataque del 7 de octubre que dio inicio a la guerra entre Israel y Hamas. Esto provocó la reacción de la diputada de UP, a quien Silvana Giudici de Pro acusó de decirle “genocida” a Ajmechet.

Todo comenzó cuando Ajmechet homenajeó a los argentinos que están secuestrados en Gaza durante la sesión para tratar fondos a universidades, Garrahan y otras leyes. Dijo sorprenderse de que “no haya más representantes políticos que hablen de estas circunstancias”. ”Acá no hablamos de Israel o judíos, hablamos de ciudadanos argentinos secuestrados en Palestina“, reclamó. Aseguró que “los ataques terroristas de Hamas asesinaron, torturaron, mutilaron, abusaron y violaron a miles de personas“.

También acusó al diputado del FIT-Unidad Juan Carlos Giordano, de jurar esta tarde en nombre de otra nación, ya que más temprano mencionó a Palestina cuando tomó su lugar en su banca.

“Si entiendo bien el reglamento de la Cámara, creo que debería jurar de nuevo. ¿Podemos, por una vez, no banalizar lo que significa? No me importa cuál es la nación, pero sí me parece una agravante que se trate de un lugar gobernado por Hamas, una organización terrorista que asesinó argentinos y tiene a cuatro secuestrados“, señaló. De fondo, se escuchaban algunos gritos, y se decía la palabra “genocidio” y “vendepatria”.

Luego, sostuvo que “por ser judía y defender a Israel” se le acusa de “tener doble nacionalidad”: “En un acto explícito de antisemitismo tengo que bancarme que se me acuse de lealtad a otra nación”. Los gritos se escuchaban cada vez más y fue entonces que Ajmechet apuntó contra Pokoik.

“¿Quiere una interrupción, diputada? ¿Quiere ser antisemita en voz alta? No tengo problema, pero deje de gritarme desde ahí“, masculló. Aun así, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le concedió primero una interrupción al diputado Giordano, quien dijo estar orgulloso con su juramento “en defensa de la causa Palestina” y acusó a Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, de realizar “un genocidio”.

Una niña palestina observa cerca de los escombros de una vivienda en Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza EYAD BABA - AFP

Tras ello, la diputada de Pro Silvana Giudici tomó la palabra. “Lo pasó acá es grave. La diputada Pokoik se acercó al estrado gritando consignas antisemitas contra Ajmechet. Si a ustedes les parece que este recinto puede tolerar la agresión y violencia de una diputada que se acerca al estrado a gritarle genocida a una diputada de mi bloque, le vamos a decir que no", comenzó.

Giudici también apuntó contra cuatro diputadas de Unión por la Patria, que “levantan ventanitas ahí atrás diciéndole asesino a otro diputado del bloque”, en referencia a Gerardo Milman.

“Diputada Carignano, va a tener que dar explicaciones porque es inconcebible que traten de asesino a un diputado de nuestro bloque y de loca y gato a dos diputadas [Lilia Lemoine y Nadia Márquez], ¿dónde está la sororidad? Hablan de sororidad y levantan cartelitos. ¿Por qué no se callan la boca? Que pactaron con el memorándum con Irán y con terroristas y asesinos. Tengan respeto por las instituciones y diputados que son calumniados", arremetió a los gritos.

Fue entonces que Pokoik respondió a las repetidas acusaciones. “La verdad son una locura las dos alocuciones de las diputadas. No puedo aceptar que ninguno de este cuerpo me acuse de antisemita. Mi apellido es Pokoik, de un pueblo de Polonia que fue perseguido. Soy nieta y bisnieta de una familia que padeció el Holocausto y tengo tanto o más derecho que ustedes a no reproducir un nuevo Holocausto a cielo abierto como están convalidando, hipócritas”, aseguró.

La diputada de UP pidió que “dejen de asesinar población civil y niños”. “Ningún pueblo es el elegido en nombre de ningún Dios, no creo en los fundamentalismos de ninguno de los dos lados. Dejen de ser parte del problema. Son unos fundamentalistas absurdos que convalidan el genocidio, el etnocidio, la masacre de hospitales y escuelas. ¿A dónde quieren llegar? Son causas de toda la humanidad", cuestionó.

Luego, se refirió específicamente a Ajmechet y Giudici: “Dejen de hacer propaganda política del genocidio, pónganse a defender la vida. Pero ustedes vienen de la cultura de odio y creen que el que piensa diferente tiene que ser exterminado. Lo hacen fronteras dentro y lo piensan como política exterior del mundo. Son lo peor de la humanidad. Seguiremos militando para que Palestina sea libre”.

El conflicto escaló al punto que intervino Carignano, donde apuntó contra Giudici por hablar de las agresiones de diputados de UP y le notificó que le llegará una nota donde solicitan al diputado José Luis Espert que se ratifique por sus repetidos dichos donde calificó de “asesinos y delincuentes” tanto a diputados de UP como del FIT-Unidad.

“Y lo vamos a hacer con todos los que nos agredieron. Ahí tenés otro pedidito más para tratar”, concluyó.