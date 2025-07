Juicio de YPF: presentan un proyecto que ratifica un artículo clave de la ley de expropiación de la petrolera

El diputado Miguel Pichetto, jefe del bloque de Encuentro Federal, y el senador Maximiliano Abad, de la UCR, presentaron sendos proyectos de resolución por los cuales se busca ratificar un artículo clave de la ley de expropiación de YPF, votada en 2012. Se trata del artículo 10 que prohíbe la transferencia de las acciones de la empresa petrolera estatal salvo que el Congreso lo autorice con los dos tercios de sus miembros.

“Estamos dispuestos a trabajar seriamente en un proyecto que ratifique que el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía y que el marco de la ley no puede ser vulnerado, porque para tal fin se requiere dos tercios de Diputados y dos tercios del Senado”, explicó Pichetto.

“Ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, lo que demuestra que el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable”, indicó, por su parte, el senador Abad, quien presentó el proyecto esta mañana.

El legislador radical remarcó que el Poder Ejecutivo, con esta interpretación normativa en el proceso de apelación, puede consolidar la defensa jurídica del país en los tribunales internacionales. De hecho, la propuesta fue sugerida por el exprocurador del Tesoro del gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías.

La Argentina no puede ser sometida a decisiones de tribunales extranjeros que desconozcan nuestras leyes. El intento de avanzar con la cesión del 51% de las acciones de YPF es un atropello inaceptable a nuestra soberanía.



Si ambas resoluciones fuesen aprobadas en Diputados y en el Senado constituirían una suerte de réplica al fallo de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, quien lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF promovido por los fondos Burford y Eton Capital. En dicho fallo, la magistrada ordenó a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio.

“Ese fallo es de imposible cumplimento. Esta resolución es en defensa de las acciones de YPF que están en la Argentina”, enfatizó Pichetto, quien defendió su voto a favor de la expropiación de la empresa petrolera. Lo hizo en medio del fuerte debate que se desató en el recinto en torno a la cuestión.

“Hay que analizar las circunstancias del pasado porque la ley de expropiación (de YPF) estaba fundada en la desinversión que estaba haciendo Repsol, en la situación que estaba viviendo Argentina que estaba importando combustible por 10 mil millones de dólares, en la aparición de Vaca Muerta como un proyecto de desarrollo que hoy permite que el gobierno de Milei tenga un horizonte muy interesante en materia de hidrocarburos, gas y petróleo”, justificó.

El oficialismo, en cambio, aprovechó la situación para embestir contra el kirchnerismo en el recinto. “Es cierto que la autoría de esta estafa (por la expropiación) fue de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, pero no hubiera sido posible si ellos (por el kirchnerismo) no lo hubieran votado”, azuzó el diputado Santiago Pauli.

Lo interrumpió el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, quien en un vehemente discurso recordó que la UCR en 1992 había advertido contra la privatización de la petrolera y llamó a no hacer partidismo con esa situación.

Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto procuró ponerle paños fríos al debate. “Seamos responsables. No quieran levantar banderas que no ayudan al debate y la unión que debemos tener los argentinos ante un fallo que no corresponde. Tenemos que demostrar madurez para defender YPF”, enfatizó.