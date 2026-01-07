Duro cruce entre Carrió y el fiscal que allanó al denunciante de la mansión vinculada a la AFA

La activación de una causa y un allanamiento contra Matías Yofe, el dirigente de la Coalición Cívica (CC) de Pilar que es uno de los denunciantes de la mansión de Villa Rosa, presuntamente vinculada a la AFA, provocó un fuerte entredicho entre la jefa política de ese espacio, Elisa Carrió, y el fiscal Germán Camafreita, quien ejecutó el operativo y unos días después citó a una audiencia al propio Yofe.

Según un informe que el Camafreita elevó a sus superiores del Ministerio Público bonaerense, Carrió lo llamó durante el allanamiento para pedirle “explicaciones”. El funcionario judicial sumó dichos de la dirigente: “Que no sabía en lo que me estaba metiendo, que terminaría preso, que ella iba a ir de forma despiadada contra mí”, escribió en el documento oficial, sobre el que la CC no hizo comentarios.

Tal como ocurrió el lunes en la puerta de la UFI 3 de Pilar, Carrió asumió una defensa política de Yofe, que está imputado de “extorsión” en la causa en la que se investigan las irregularidades de la VTV bonaerense. El fiscal Camafreita también elevó al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro el informe en el que se refirió al llamado de Carrió.

Yofe fue allanado el viernes pasado, en una medida judicial que Carrió describió como “un mensaje mafioso”. Ahora, el fiscal Camafreita informó a sus superiores sobre los llamados que recibió ese día. En especial, relató uno de Carrió quien, según el funcionario, le dijo “que Yofe le serviría más si estaba detenido porque se convertiría en un héroe nacional”.

Además, Camafreita dijo haber recibido dos audios de Albana Zoppolo, abogada responsable de Yofe en la causa. Otra llamada a la que se refiere el fiscal, la cual “no llegó a atender”, corresponde a la de un contacto que “tiene en su identificación de WhatsApp el nombre Matías Yofe y una foto”.

Yofe cobró relevancia pública como uno de los denunciantes del caso de la mansión de Pilar, que apunta contra Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA. Además, había impulsado denuncias vinculadas a la VTV bonaerense, que desembocaron en la renuncia del exministro de Transporte provincial Jorge D’Onofrio.

Elisa Carrió en una entrevista con LN+ en los tribunales de Pilar Tadeo Bourbon

El lunes, Carrió acompañó a Yofe al encuentro con el fiscal Camafreita en la UFI 3 de Pilar y denunció: “Quisieron venir a buscar la documentación de la estafa de la AFA”. Por su parte, tras la audiencia donde conoció la causa que lo tiene como imputado, Yofe se refirió al allanamiento: “Violentaron a mi mujer, que está procesando un puerperio”.

La denuncia

Atilio Ormeño, quien fue chofer del exministro D’Onofrio, denunció a Yofe por el delito de extorsión, de acuerdo con un acta judicial del 2 de enero. Según relata, se presentaron en la puerta de su domicilio Diego Escobar, un custodio de Yofe y el propio imputado, quien se encontraba dentro de una camioneta Kangoo blanca.

Yofe le habría dicho: “Hace rato que te quería ver, sos una persona muy importante para nosotros, sabés muchas cosas de D’Onofrio y Claudia Pombo”, la expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar e implicada en la causa de la VTV. “Hay mucha plata para que te acomodes bien con toda tu familia”, afirmó Ormeño que le dijo Yofe.

Según Ormeño, el imputado agarró su teléfono y le preguntó si conocía a una persona: “Esperaba ver una foto, era un nombre, Martín Marinucci”, actual titular de Transporte bonaerense, ligado al Frente Renovador de Sergio Massa, que tiene varios funcionarios surgidos de sus filas en el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

Matías Yofe en los tribunales de Pilar Tadeo Bourbon

“Te va a echar. Si vos querés puedo hablar con él para que no te eche”, le habría advertido Yofe, según la denuncia de Ormeño. “Lo de la plata me lo dijo dos veces, me dio a entender que me iban a echar. No hablamos mucho más, entré a mi casa y ellos se fueron en la camioneta que Yofe manejaba”, relató.

La réplica de la CC

“El hecho habría sido el 31 de agosto del 2025, pero la denuncia se hizo recién el 29 de diciembre. Ormeño se acordó cuatro meses después”, apuntó la abogada de la CC María Pace Wells. La denuncia se radicó virtualmente, a través de la plataforma del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“La UFI 3 de Pilar tiene una eficiencia sorprendente, porque el mismo 30 de diciembre convocan a Ormeño a ratificar su denuncia”, agregó Pace en contacto con LA NACION.

María Pace Wells, Matías Yofe y Lilita Carrió en la puerta del juzgado UFI No. 3 de Pilar Tadeo Bourbon

“Declaró Ormeño, la esposa de apellido Robledo y las dos hijas. El 2 de enero, declaró un quinto testigo, el señor Sorrentino, el vidriero de la esquina que da las imágenes de una camioneta”, enumeró Pace. “Sin embargo, el registro de la cámara solo muestra el vehículo. Si hay personas, no se ven”.

El viernes pasado, las autoridades allanaron el domicilio de Yofe en Villa Rosa. “En esa orden de allanamiento no había una sola prueba autónoma que diera por cierto el hecho más que las declaraciones de la familia del supuesto damnificado“, denunció la letrada Pace.

Durante el allanamiento, Yofe estaba en Mar del Plata y en su domicilio se encontraba su pareja, Agustina Cambaceres. “El proceso está plagado de irregularidades. En ningún momento le exhibieron la orden de allanamiento. La empujan, la aíslan, la amenazan con esposarla y le dicen que le van a sacar su hijita de cuatro meses”, enumeró Pace. En esa línea, Carrió detalló: “Estamos impugnando el procedimiento policial. Se va a pedir la nulidad”.

El celular de Yofe

“Como yo nunca supe la orden de allanamiento, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas de la estafa de la AFA”, dijo a la prensa Carrió el lunes. Ese comentario no está consignado en el acta de la audiencia de Yofe con el fiscal, a la que pudo acceder LA NACION.

En el acto oficial, Yofe dijo no tener teléfono celular “en este momento”. De todos modos, se refirió en redes sociales al episodio con su teléfono: “Jamás dije que no lo tenía. ‘Lilita’ dijo que hay información sensible de la AFA y no hay elementos para que lo necesiten. ¿Sabés que querían ver? Si había una foto de Marinucci“.

El juez Walter Saettone firmó la orden con la que se abrirán los dispositivos electrónicos secuestrados en el allanamiento a la casa de Yofe, en busca de mensajes y llamados de interés para la investigación. Para Pace, la computadora, los dos celulares y la memoria externa pertenecen a Cambaceres y a la empresa para la que trabaja.