Carrió acompañó a tribunales al dirigente de la Coalición Cívica allanado y dijo: “Massa está desesperado”

Elisa Carrió apuntó hoy contra Sergio Massa por el allanamiento a la casa del dirigente de la Coalición Cívica-ARI Matías Yofe, el viernes pasado. “Massa está desesperado”, dijo Carrió.

Ella acompañó a Yofe a declarar, este mediodía, a la UFI 3 de Pilar. Allí se tramita el caso que motivó el allanamiento, operativo que Carrió denunció como “un mensaje mafioso”.

Matías Yofe, al llegar a la fiscalía de Pilar Tadeo Bourbon

Carrió, que además es una de las abogadas de Yofe en este expediente, explicó: “Vengo a asistir a Matías. Somos denunciantes de hechos de lavado de dinero y coimas contra el exministro Jorge D’Onofrio, de Toviggino, el segundo de Tapia, con enormes conexiones a Sergio Massa”.

En cuanto al allanamiento a la casa de su defendido, la dirigente apuntó: “Más que el fiscal Camafreita, el que actuó mal es el juez de garantías de San Isidro, que es Sergio Massa. Él controla gran parte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires”.

Sobre la acusación contra Yofe, Carrió relató: “Existió una denuncia del chofer de D’Onofrio que habla de una conversación con Matías en campaña, quien le habría dicho que colabore en la investigación a D’Onofrio a cambio de dinero. No sé de dónde sacaría la plata, si Yofe gana dos millones de pesos”.

A Yofe se lo denunció por extorsión agravada y se lo acusa de formar parte de una presunta banda que se dedicaría a realizar demandas judiciales para después extorsionar a los denunciados a cambio de dinero.

En las últimas semanas, Yofe, que ocupa un cargo en la Legislatura porteña, cobró relevancia pública como uno de los denunciantes del caso de la mansión de Pilar, un expediente sobre presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que apunta contra el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. También había impulsado denuncias por “graves irregularidades” vinculadas a las VTV en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de la fastuosa quinta de Villa Rosa que se vincula a Toviggino, una tasación oficial valoró dicha propiedad y sus bienes en más de 20 millones de dólares, muy por encima de su precio de compra declarado.

Pocos minutos antes del mediodía, Yofe se presentó en la esquina de Tucumán e Ituzaingó, entre abrazos de amigos y colegas presentes. “Estoy emocionado, no puedo hablar. Con el allanamiento violaron a mi familia. No puedo adelantar nada por pedido de mis abogados”, expresó.

El primero en llegar a la esquina de Tucumán e Ituzaingó había sido Hernán Reyes, miembro de la Mesa Nacional de la CC-ARI, junto a María Pace Wells, abogada denunciante de la causa AFA. Luego, se acercaron allegados a Yofe con pancartas.

Un grupo de mujeres acompañaron a Matías Yofe a la fiscalía Tadeo Bourbon

“La causa no está verificada, todo esto es un armado para traumatizar a Matías”, dijo “Macuca” una amiga de Yofe en la entrada de la fiscalía. “Él no tiene idea de qué se trata, no tuvo acceso a la causa. El allanamiento fue una cosa muy loca, dejaron encerrada a Agustina, su pareja, en una habitación”, agregó.

Eduardo Prestofillipo, youtuber conocido como “El Presto”, se abrazó estrechamente con Yofe. “Vine a apoyar a Matías, un amigo”, anunció. “Esto es una intimidación, un show por la denuncia que hizo. Hay muchos otros dirigentes que se llenan la boca hablando de república que no están”.