Duro cruce entre Gabriela Cerruti y María Eugenia Vidal en Twitter por el ajuste

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se cruzaron en redes sociales a raíz de declaraciones de la vocera oficial en la que hablaba sobre las medidas de orden fiscal encaradas por el gobierno nacional.

Todo comenzó a raíz de una frase de Cerruti que, ante una consulta periodística por la suba de precios y tarifas, respondió: “Lo que ustedes llaman ajuste, nosotros lo llamamos orden fiscal”.

Sobre esa declaración de la portavoz, Vidal replicó en Twitter: “Cuando gobernaba Mauricio Macri era ‘brutal ajuste’, ahora es orden fiscal”, y señaló en el mismo posteo que: “Se puede combatir el déficit sin ser caraduras, Gabriela Cerruti”.

Pocos minutos después, la portavoz recogió el aguante y escribió: “También se puede ajustar a los trabajadores, la educación, los jubilados, llevarse todo para la familia y los amigos millonarios y dejar un país quebrado y endeudado. Que es lo que hicieron ustedes María Eugenia Vidal”, escribió Cerruti en su cuenta de la red social Twitter y cerró su posteo: “Saludos”.

Los cruces anteriores entre Vidal y Cerruti

En abril, tras una de las conferencias de semanal que Cerruti, encabeza cada jueves, se había generado polémica porque la funcionaria evitó responder si en Venezuela había democracia plena bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

En el enunciado de la exdiputada, que dura casi un minuto, nunca utiliza un “sí” o un “no”, habla sobre la defensa de los Derechos Humanos en general en la región y la importancia del diálogo y evitar el aislamiento de los países cuestionados.

Sobre este fragmento, se hizo un video viral en el que la actriz Lizzi Tagliani juega con Sebastian Wainraich a responder una pregunta sobre la actualidad del país, pero sin dar ninguna definición. Pegado al chiste de Tagliani, está la respuesta de ayer de Cerruti desde Casa Rosada.

Ese video fue reproducido en las redes sociales de la exgobernadora y actual diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, que agregó el siguiente comentario: “Era una respuesta por sí o por no. Nos queda claro: toda esa sarasa es el kirchnerismo evitando condenar la dictadura de Maduro”.

La crítica de Vidal no le cayó bien a la vocera, que no había sido arrobada en el posteo, pero igual recogió el guante y contraatacó: “Por sí o por no María Eugenia Vidal. ¿Usted es la que se financió con aportantes truchos y propició la Gestapo antisindical?”

Lejos de no contestarle, la dirigente de PRO respondió e insistió: “No. Sigamos: Por si o por no, Gabriela Cerruti. ¿El Gobierno le va a pedir a Maduro que libere los presos políticos de Venezuela?”

La portavoz solo dijo: “Esperemos que lo diga la justicia”.

