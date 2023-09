escuchar

De campaña por Chaco, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quiso recorrer hoy el barrio de Emerenciano Sena y fue insultada por un grupo de vecinos que la echaron del lugar. “Señora, acá no”, le dijeron. “Mándese a mudar de acá, raje. Nosotros somos dueños de nuestro barrio”, increparon.

Luego de la victoria de Leandro Zdero, Bullrich continuó su estadía en Resistencia y antes de encabezar una conferencia de prensa visitó el barrio que lleva el nombre del dirigente detenido por el crimen de Cecilia Strzyzowski. Allí ya la esperaban vecinas con celular en mano para impedir que la candidata presidencial pudiera hacer lo que cualquier persona: caminar libremente por espacios públicos.

Dos de las militantes que impidieron el ingreso de la exministra macrista son Alicia Pelizardi, quien visita seguido al piquetero en la prisión, y Zara Ojeda, quien trabajó con los Sena, según informaron a LA NACION fuentes chaqueñas al tanto de la investigación del femicidio. Pelizardi es puntera política y responde al piquetero.

“YO SOY LIBRE PARA ANDAR EN MI PATRIA COMO QUIERA”.

“Hasta ahí no más”, comenzó una vecina. “Yo soy libre para estar en mi patria como quiera” , le contestó Bullrich. Luego, las mujeres le insistieron que no podía estar en ese barrio. “Usted no es la dueña de este barrio. Yo me quiero sacar una foto acá, para denunciar al asesino Emerenciano Sena”, le dijo Bullrich a Pelizardi, que le respondió a la exministra, con insultos y agresiones. “Usted también es una asesina. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Asesina, vaya a sacarse fotos con quienes la votaron”, retrucó la militante, que grabó el tenso intercambio. Bullrich no se quedó atrás y le siguió: “Ustedes se creen los dueños de la Argentina”. A coro, las dos militantes le respondieron: “No, somos los dueños de este barrio”.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, que estuvo de campaña por Chaco y ahora hará escala en Corrientes, se retiró después del tenso intercambio, que no pasó a mayores. Bullrich acompañó anoche en el escenario a Zdero, el gobernador radical electo que desbancó al peronismo después de 16 años.

Hoy, el portavoz oficial, Juan Manuel Chapo, reconoció que el crimen de Cecilia Strzyzowski “tuvo un impacto muy fuerte” en el desenlace de los comicios. “Ha tenido un impacto, es innegable. Un impacto muy fuerte en junio y creo que en cierta medida eso también ha hecho mella el día de ayer”, respondió el funcionario de Jorge Capitanich al ser consultado por el efecto que tuvo el caso Cecilia en los resultados electorales. Después del crimen que sacudió a la provincia, Chapo comenzó a realizar conferencias de prensa casi diarias.

CON NOSOTROS SE TERMINAN LAS ORGANIZACIONES PARAESTATALES MAFIOSAS

En Resistencia vinimos al barrio Emerenciano Sena, lugar en donde desapareció Cecilia. Un emblema de la corrupción y mafia K, utilizado para formar un Estado paralelo como el de Milagro Sala.

