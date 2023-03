Ecuador investiga si la exministra de Rafael Correa salió de la embajada argentina en un auto diplomático

escuchar

Las derivaciones de la insólita huida de María de los Angeles Duarte, ministra del expresidente Rafael Correa, de la sede de la embajada argentina en Quito, no culminaron con la expulsión del embajador Gabriel Fuks de la amplia sede diplomática que ocupa desde hace poco más de un año.

El director de investigación de la Policía Nacional de Ecuador, Fausto Olivo, sugirió hoy que la exministra, que escapó de su asilo diplomático durante el fin de semana y llegó a Caracas, pudo haber sorteado los controles gracias a un auto diplomático provisto por la delegación argentina, algo que la Cancillería que encabeza Santiago Cafiero niega de manera enfática.

“Estamos en ese proceso de verificación para saber cuándo pudo haber abandonado y la forma. Si es que utilizó tal vez algún vehículo diplomático o no, eso podría generar algún problema”, puntualizó Olivo. El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, aportó un paso más en las sospechas del gobierno de Guillermo Lasso, al afirmar que le resultaba “extraño” que Duarte, asilada desde diciembre de 2020 en la sede diplomática nacional, “fue desde una embajada argentina a la otra”, dado que, ni bien llegó a Venezuela, y luego de un enigmático tuit en el que agradecía a las autoridades argentinas por haberla alojado durante tanto tiempo, se presentó ante el embajador argentino allí, Oscar Laborde, aunque dejó en claro que no es su intención viajar a la Argentina.

Otro punto de rispidez fue el pedido ecuatoriano a Fuks para que diera acceso a las cámaras de vigilancia de la embajada. Luego de consultarlo con Cafiero, Fuks se negó en principio, amparado en las convenciones internacionales que resguardan a las embajadas como territorio del país sede.

María de los Ángeles Duarte, la exministra ecuatoriana condenada por corrupción junto a Rafael Correa y que estuvo como asilada política en la embajada argentina en Quito

Desde la Cancillería, en tanto, afirmaron que hay una intención del gobierno de Lasso por “utilizar políticamente” el hecho, y a la vez negaron que la Argentina haya prestado algún tipo de ayuda. “Lo del auto es humo, quieren esconder que, de la embajada para afuera, es responsabilidad del gobierno ecuatoriano lo que pasó”, afirmaron desde el Palacio San Martín, y negaron haber ayudado de algún modo a la salida de Duarte, que junto a su hijo argentino ocupaba un ala de la sede diplomática, alejado de las oficinas del embajador argentino, quien ya hace sus valijas para regresar a Buenos Aires.

“Seguramente en estos dos años, Duarte salió de la embajada, seguro que no es la primera vez, y no la podemos retener porque no está detenida sino primero huésped y luego asilada”, afirmaron desde la Cancillería, como un modo de deslindar responsabilidades sobre la decisión de la ex ministra, condenada a ocho años de prisión por causas de corrupción, al igual que su jefe político Correa, aliado del kirchnerismo y actualmente asilado en Bélgica.

El rechazo ecuatoriano al pedido del salvoconducto deja en claro la diferencia de opinión. Discrepancia sobre la que en todo momento manifestamos disposición para enmarcar la acción en el derecho internacional, que ofrece mecanismos de solución para estas controversias. — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) March 15, 2023

“Este es un problema que heredamos, y que el gobierno de Ecuador no solucionó en dos años”, agregaron las fuentes diplomáticas nacionales, y recordaron que fue Cafiero quien le avisó a Holguín, el lunes por la tarde, que Duarte no estaba en la residencia, y que desconocían su paradero. El llamado derivó en las consultas del gobierno ecuatoriano al embajador Fuks, que dos veces en pocas horas debió dar explicaciones sobre lo sucedido, antes de que Lasso decidiera declararlo persona no grata. “Hay policía ecuatoriana dentro de la embajada, y también afuera, Duarte no estaba retenida ni mucho menos, tenía libre circulación, no podemos hacernos cargo”, fue la explicación que dio el diplomático argentino.

El canciller Cafiero agregó hoy otro punto: el rechazo de Ecuador, en diciembre, a otorgar el asilo diplomático a Duarte en Argentina. “El rechazo ecuatoriano al pedido del salvoconducto deja en claro la diferencia de opinión. Discrepancia sobre la que en todo momento manifestamos disposición para enmarcar la acción en el derecho internacional, que ofrece mecanismos de solución para estas controversias”, escribió Cafiero, quien de todos modos intentó bajar los decibeles del conflicto al afirmar que se trata de un “desencuentro coyuntural”.

Debilitado luego de la derrota de su partido en las elecciones regionales de hace un mes, Lasso enfrenta las críticas de parte de la oposición ecuatoriana, que incluso denuncia un “pacto” con Correa para dejar salir a Duarte y citó a sus principales referentes a la asamblea ecuatoriana para que expongan sobre el caso.

“Hicimos todo de acuerdo a las normas. A la larga paga. Y el gobierno ecuatoriano está cometiendo un desatino producto de su ineficiencia”, afirmaron en voz baja desde la sede diplomática en Quito, que quedará comandada a nivel de encargado de negocios, igual que la embajada ecuatoriana en Buenos Aires, hasta ayer ocupada por Xavier Monge, un antiguo diplomático cercano a Lasso, afectado de modo directo por un inesperado conflicto diplomático al que aún aguardan otros capítulos.