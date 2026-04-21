Manuel Adorni encabezará la delegación de la Casa Rosada en la misa por Francisco que se hará hoy en Luján

En el centro de las miradas por la investigación sobre su patrimonio que lleva adelante la Justicia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará la delegación de la Casa Rosada en la misa que oficiará el Episcopado este martes, a las 17, para recordar al papa Francisco en la Basílica de Luján. Será el acto central que realizarán los obispos de todo el país para expresar una “memoria agradecida” por la vida del pontífice argentino fallecido hace un año.

Adorni concurrirá esta tarde al santuario nacional de Luján en representación del presidente Javier Milei, quien se encuentra de viaje en Israel. Estará al frente de una delegación integrada por seis ministros: Alejandra Monteoliva (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Carlos Presti )Defensa), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano.

Así lo informó a los obispos el subsecretario de Culto, Agustín Caulo, al confirmar las presencias del gabinete nacional.

Monseñor Raúl Pizarro, el cardenal Ángel Rossi, el subsecretario de Culto, Agustín Caulo, monseñor Marcelo Colombo y monseñor César Daniel Fernández episcopado

También confirmó su presencia la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que recibió la invitación de los obispos, al igual que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, una de las principales figuras de la oposición.

La misa será presidida por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, quien estará acompañado por un centenar de obispos que el lunes por la tarde comenzaron en una casa de retiros en Pilar una semana de deliberaciones en la primera asamblea plenaria del año del cuerpo episcopal. La celebración constituirá el homenaje central a Francisco, que partió de este mundo hace un año, tras un pontificado que se extendió por 12 años, un mes y ocho días.

Monseñor Colombo recordará a Jorge Bergoglio pocos días después de reafirmar su alineamiento con su sucesor, el papa Leóm XIV, quien recibió duras críticas del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El mandatario norteamericano acusó al pontífice de ser “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”. Tras ello, mientras comenzaba su viaje a Africa, el papa nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano revalorizó la misión del Papa como promotor y defensor de la paz, en declaraciones a LA NACION.

“Estamos realmente en un momento muy crítico de la humanidad. La escalada de violencia nos revela que prevalece la imposición de los intereses de los distintos actores sobre la búsqueda de una solución que acalle las armas y allane el camino a la paz. El Papa es un servidor de la paz, sus gestos y palabras van en esa dirección”, dijo el arzobispo Colombo.

El papa Francisco, en mayo de 2019 Andrew Medichini - AP

“Cuántas veces escuchamos hablar al papa Francisco sobre los negocios de la guerra. Que el papa León se exprese con pasión por la paz es una concreción del evangelio y testimonia su servicio de buen pastor”, dijo el arzobispo de Mendoza en las declaraciones a este diario. Y añadió: “Con la libertad de los hijos de Dios y en cumplimiento de su misión pastoral, el Papa pide por la paz y urge a los dirigentes del mundo a trabajar por ella”.

Estrategia

La convocatoria en la Basílica de Luján en memoria de Francisco tiene lugar en momentos en que el gobierno de Milei intenta recomponer su vínculo con la Iglesia, tras varios desencuentros.

Según pudo saber LA NACION, en la administración libertaria existe predisposición para “fortalecer canales de diálogo”, más allá de las desavenencias que quedaron expresadas por el conflicto en Medio Oriente entre León XIV y Trump, quien se destaca como el principal aliado internacional del presidente Milei, y de las críticas de la Iglesia local a la política económica, la “violencia discursiva” e iniciativas del oficialismo como los recortes en el área de discapacidad.

La celebración de este martes tendrá lugar, además, una semana después de que el canciller Pablo Quirno visitara a monseñor Colombo en la sede del Episcopado, en retribución al encuentro que ambos habían mantenido en febrero en el Palacio San Martín.