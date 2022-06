Eduardo Belliboni: “La política social de este gobierno no sirve”

Líder de las protestas con fuertes reclamos al gobierno nacional que colman las calles porteñas desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, aseguró que “la política social de este gobierno no sirve” y dijo que la falta de alimentos en los comedores populares es uno de los motivos que acelera los reclamos. La última movilización fue la semana pasada y ahora esperan ser recibidos por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el miércoles próximo.

“La política social de este gobierno no sirve y tampoco la del anterior, porque no incentiva al trabajo y no crea puestos en lo elemental: abrir fábricas, desarrollar la producción, construcción de viviendas”, aseveró Belliboni, quien denunció que la administración nacional “se ahorró” tres meses de alimentos en los comedores populares. “De seis meses, se han entregado tres”, sostuvo, a la vez que indicó que esto sucede también en los locales de las demás organizaciones sociales y de las de otro tipo, como las religiosas. “Pero las partidarias del gobierno no protestan y se callan la boca”, contrastó.

“Parece que le gustaran las movilizaciones a Zabaleta”, deslizó en Radio Mitre Belliboni, que evitó anticipar si planean otra movida masiva para evitar condicionar la reunión que se está pautada para la semana entrante. “Esperemos que nos reciba y acerque alguna situación”, auguró.

Marchas y protestas en la ciudad de Buenos Aires, calles cortadas y caos de tránsito Tomás Cuesta

Convencido de que el Gobierno lleva adelante un ajuste y de que el peronismo ahora representa los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la firma del acuerdo, el referente social se quejó porque el salario mínimo se sitúa en 35.000 pesos. “Hay que aumentarlo, no pueden competir los planes sociales, que son una miseria, con un salario. Si el salario es tan bajo que no sirve como incentivo, revisemos este programa”, pidió.

Además, reclamó que ahora los movimientos sociales se tienen que hacer cargo de la representación de los trabajadores formales que no llegan a fin de mes y se presentan en los comedores. “Es gente que tiene que ser defendida por los sindicatos y es defendida en el comedor por nosotros”, sostuvo.

“A mí me toca estar del otro lado y tengo dificultades para pasar”

Frente al malestar de quienes deben circular por el centro y se ven impedidos por los manifestantes, Belliboni aseveró que cuando se deciden las marchas, se contempla esta cuestión. “La unidad piquetera no corta todos los días, sin embargo hay cortes todos los días en la Argentina. Habla de una sociedad en conflicto y no hay canal de resolución”, planteó como justificativo.

E, incluso, dijo: “A mí me toca también estar del otro lado, tengo dificultades para pasar, llego más tarde. Por supuesto que nos ponemos en el lugar de la gente que tiene la dificultad. A mí me ha pasado ir a trabajar a La Plata y me toca bajar en Villa Elisa, que es un laberinto salir de ahí”.

En tanto, volvió a confirmar que, al menos en el Polo Obrero, la organización se queda con una parte del plan (de 2%) que perciben sus militantes. “Juntamos aportes para defender la organización y hacer lo que el Estado no hace”, sostuvo y agregó: “No es obligatorio, hay algunos compañeros que no ponen y otros que sí. Otros que compran algo. Es una autoorganización. Hay que parar la olla todos los días, eso se hace con el aporte de los propios trabajadores que se autofinancian”.