Eduardo Belliboni: “Tolosa Paz no entiende el puesto en el que está: no sabe nada”

escuchar

El “piquetazo nacional” que los movimientos sociales de izquierda hicieron la semana pasada no disipó las tensiones por la suspensión de 154.000 planes Potenciar Trabajo, sino todo lo contrario. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, la agrupación más numerosa de la Unidad Piquetera, cruzó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y cargó contra dos dirigentes piqueteros alineados con el oficialismo: denunció que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y funcionario del ministerio, y Juan Grabois, referente del MTE, no protestan contra el recorte de planes porque se beneficiarán con los fondos que el Estado ahorre.

“La plata que sobre de ahí va a ir a parar a las cooperativas de ellos. Pérsico lo que quiere es que le den la plata a él. Y el que no pudo hacer la validación que se embrome”, afirma Belliboni, en alusión al proceso de validación de datos que instrumentó el Ministerio para detectar irregularidades. Su impresión sobre Tolosa Paz no es mucho mejor: “Conocí muchos ministros de Desarrollo Social: Tolosa Paz no entiende el puesto en el que está, no sabe nada”.

Además, Belliboni apuntó contra Javier Milei y José Luis Espert, referentes libertarios, por “estigamtizar” a los piqueteros. “Al Gobierno, y a muchos, les sirve la estigmatización del movimiento piquetero, decir que somos de izquierda, que recibimos millones. Yo no soy millonario, sin embargo hacen correr que nos dan $10.000 millones. Eso estigmatiza, por eso después aparece Espert, que dice que lo mejor que me puede pasar es que me metan una bala. Él quiere que me metan una bala o cárcel. Es una barbaridad, en un punto es una misma cosa lo que dice el gobierno de nosotros, eso es fascismo, como el de Espert o el de Javier Milei”, señaló.

Eduardo Belliboni Ignacio Sánchez - LA NACION

–¿Desarrollo Social favorece a las organizaciones oficialistas?

–Sí, y no solo de este gobierno. El anterior inclusive fue más lejos. [La exministra] Carolina Stanley firmó un acuerdo de entrega de 25.000 planes a la UTEP [Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular] a cambio de la paz social en la calle. El acuerdo era con Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Esteban “Gringo” Castro y Juan Carlos Alderete, entre otros. Ese pacto está escrito. Este gobierno hizo lo mismo, hay un claro favorecimiento. Nuestra denuncia es que ellos están privilegiando las bajas para que la plata vaya para ellos.

–¿Grabois y Pérsico avalan la intermediación de los planes sociales?

–No solo la avalan, la promueven. Ellos dicen que en la Argentina ya no se consigue trabajo como antes y por eso se tiene que inventar ese trabajo, que se llama la economía popular. Dicen que tienen que ser a través de las cooperativas. Es una utopía totalmente reaccionaria.

–¿Por qué Unidad Piquetera no termina con la intermediación?

–Nuestros compañeros pierden el plan social de lo contrario. No ganamos nada. La intermediación nos ayuda a organizar mejor nuestros objetivos, el principal es el trabajo. Si renunciamos a la intermediación, la gente va a terminar en manos de los punteros más abyectos del municipio o de los movimientos sociales oficialistas. Nosotros funcionamos como una contención contra los punteros y contra los piqueteros oficialistas: los organizamos de manera independiente para que no sean mano de obra barata de la economía popular, que para nosotros es precarización labora l.

–¿Cómo es el mecanismo de intermediación en las organizaciones de Grabois y Pérsico?

–Arman una cooperativa, hacen trabajos en la vía pública, construyen viviendas, violando todos los convenios habidos y por haber. La forma de intermediación es organizar esa tarea a cambio del plan social. Funciona como una contraprestación a cambio de una tarea por debajo de su calificación profesional. Potenciar Trabajo tiene una intermediación. En nuestro caso, no queremos que los desocupados que cobran el plan social reemplacen a los trabajos en blanco por un salario menor . El plan social se cobra a través de una tarjeta que se deposita en el banco. Nosotros no les pagamos a las personas, cada tarjeta es individual.

–¿Es cierto que Unidad Piquetera recibe $10.000 millones por mes? Eso equivale a 277.000 planes.

–Esa información salió dentro del ministerio. No hay forma que Tolosa Paz haya dicho esa mentira. Si se suman los planes y la comida, es más de $10.000 millones, pero los planes no van a la organización. Pero claramente el dato de los $10.000 millones lo dijo alguien de La Cámpora o el Movimiento Evita, no una albertista como Tolosa Paz. Al Gobierno le sirve decir que somos piqueteros y que recibimos dinero.

–¿Cuántos planes maneja Unidad Piquetera y El Movimiento Evita?

–Es difícil saberlo, pero Unidad Piquetera debe organizar unos 150.000 planes. Pero tienen mucho más el Movimiento Evita y la CCC. ¿Dónde se piensan que están los otros 1.300.000 planes de Potenciar Trabajo? Pérsico maneja más de 800.000 planes y la mayoría se los dio este gobierno y el anterior. Pérsico tiene un trato con Desarrollo Social, que les implica recursos y cooptación. Pérsico también cumple una función política muy importante que es prevenir que la gente proteste . Juan Grabois es igual: nunca salió a protestar. Hablé con él en bastante malos términos porque miró para el otro lado cuando suspendieron los 150.000 planes.

–¿Qué sucede con las 130.000 personas que no validaron su identidad y podrían perder el plan?

–Mucha gente no puede hacer la validación. Hay un objetivo detrás de cambiar el sistema de validación desde una manera presencial a la virtual. Cuando llegó Tolosa Paz se implementó la virtualidad. No es un sistema tan fácil en el que se valida la identidad en una página. Hay gente que tiene el documento destruido y no lo puede escanear, por eso pedimos que la auditoría sea presencial. Si querés dar bajas, implementas la virtualidad, porque hay gente que no tiene luz, que no está asesorada, que vive lejos. El ahorro para el gobierno de esas 150.000 bajas son $60.000 millones por año. Es un aviso de Sergio Massa de que está ajustando. Y Tolosa Paz salió a anunciarlo como si fuese un triunfo.

–¿Cuántas bajas tuvo Unidad Piquetera tras la auditoría?

–Del Polo Obrero pocas, 4000 o 5000. De Unidad Piquetera, unas 20.000.

–Tolosa Paz señaló que las organizaciones no “encontraron” en tres meses a quienes no revalidaron sus datos, pese a que mes a mes validaban su trabajo en las obras de las cooperativas.

–Es falso. Hemos presentado las obras. Pero hay gente que vive en Chaco, por ejemplo, lugares remotos. En La Matanza están haciendo el operativo virtual. Tolosa paz quiere acusar al Polo Obrero pero están recién ahora haciendo los operativos. Es un sistema inventado para molestar a la gente. La ministra miente a sabiendas.

–¿Las personas a las que se les suspendieron los planes salieron a cortar la calle?

–Muchos de ellos sí. Otros no, porque no sabemos dónde están o si están con nosotros. La Matanza debe tener muchas bajas. ¿Por qué no ponen dos puestos en ese municipio para hacer la validación? Esto ha sido una manera virtual para dejar afuera a gente y además para decirle a las organizaciones de Pérsico y Grabois que no se hagan problema porque la plata que sobre de ahí va a ir a parar a las cooperativas de ellos. Pérsico nos dijo: “Mejor porque va a ir a nuestras cooperativas”. Pérsico lo que quiere es que le den la plata a él. Y el que no pudo hacer la validación que se embrome. Pero posó para la foto para nada, porque la mayor parte del dinero va a la deuda con el Fondo.

–El ministerio dispuso puestos presenciales en la Cpara ayudar con la validación. ¿Por qué desde Unidad Piquetera no ayudan a los que no pudieron hacer a la validación y, en cambio, cortan la calle?

–Vos podés ayudar a cierta cantidad de gente, después no te da el cuero. Tenés que ayudar, en nuestro caso, a 80.000 personas durante las fiestas y el Mundial. Desarrollo Social esperó a ese momento para hacer la auditoría. Tiene una intencionalidad. Si los 160.000 van al puesto presencial no se puede, colapsa. Hay que preguntarle a Tolosa Paz por qué cambió el sistema. No quieren ir a ver a la gente, quieren que pierdan el plan.

–¿La ministra buscó hacer campaña con el recorte?

–Este año no va a poder ser posible la fórmula presidencial Fernández-Tolosa Paz, porque la gestión social de este gobierno es un desastre. No creo que pongan como candidata a una persona que fracasó dos veces: en la Mesa del Hambre y en Desarrollo Social. Conocí muchos ministros de Desarrollo Social: Tolosa Paz no entiende el puesto en el que está, no sabe nada. Forma parte de un gobierno que tiene una política económica y social mala. Su primera “gran medida” fue eliminar 150.000 planes sociales.

–¿Le ofrecieron ser funcionario?

–Sí, me han ofrecido un ministerio o una secretaría. Nos han ofrecido de todo. Pero Tolosa Paz no. Este gobierno sabe que no nos puede comprar, por eso a veces nos ofrecen mandar más productos de comida a cambio de que “no lo volvamos locos con los cortes”. El último cargo que me ofrecieron fue una secretaría dentro de Desarrollo Social, cuando todavía estaba Daniel Arroyo. No creemos que integrando un gobierno vayamos a estar mejor y con más recursos.

Lucía Pereyra