El expresidente Eduardo Duhalde volvió a hacer declaraciones polémicas: aseguró que Alberto Fernández "está grogui" y sugirió que debe "pedir ayuda" para sortear la profunda crisis económica.

"Mi impresión es que el Presidente está 'grogui', ya no contesta, como estuvo De la Rúa en un momento o como estuvo Duhalde cuando gobernaba. Son tantos los problemas que recibe un presidente que en algún momento tiene que pedir ayuda", lanzó, en diálogo con Radio Rivadavia.

Consultado sobre las nuevas restricciones cambiarias, Duhalde dijo la administración de Fernández "no entiende cómo gobernar en tiempos de crisis". "Nada me sorprende", señaló el dirigente peronista.

"El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios", afirmó el exmandatario. Para Duhalde, la actual dirigencia "está sentada en el pasado".

Ayer, Fernández hizo una defensa del endurecimiento del cepo al dólar. El primer mandatario sostuvo que en el país "hacen falta dólares para producir, no para guardar".

Polémica

El 25 de agosto pasado, Duhalde advirtió que en el país podría volver a haber un golpe de Estado si la crisis se profundizara y no se buscaran consensos, lo que generó una fuerte reacción en el oficialismo y en la oposición, orientada a garantizar la vigencia de la democracia.

"La Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe", sentenció Duhalde, anteanoche, en el programa Animales sueltos.

Puso en duda, además, la celebración de las elecciones legislativas de 2021. "Tengo una convicción. Es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones. Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares", dijo. Y afirmó que la Argentina se dirige "hacia un escenario peor al de 2001".

Días después, pidió disculpas y aseguró: "No me reconozco diciendo lo que dijo. No lo tenía que decir". Y lo atribuyó a "un desenganche de la realidad".

