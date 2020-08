El expresidente había manifestado, durante una entrevista, que en la Argentina "por supuesto que puede volver a haber un golpe" y que "es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones"; ahora sostuvo: "No me reconozco diciendo lo que dije" Crédito: Twitter

Las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, quien sostuvo que en la Argentina "por supuesto que puede volver a haber un golpe" y que "es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones", generaron el repudio de una buena parte del arco político, tanto de oficialistas, como de opositores. Hoy, el exmandatario reflexionó sobre sus valoraciones. "No me reconozco diciendo lo que dije", aseguró, además de admitir que "no lo tenía que decir" y atribuirlo a haber sufrido un "desenganche de la realidad".

En el canal A24, Duhalde intentó explicar: "Hace mucho tiempo, hace un par de meses, vengo hablando de un tema, que la pandemia produce actitudes psicóticas. Es un desenganche de la realidad y, nunca como ahora, ves que hay gente que dice cosas que en su sano juicio no las diría". En relación con eso, manifestó: "No estoy exento de esos temas psicóticos, a mí me puede pasar, yo no me reconozco diciendo lo que dije".

A pesar de ello, negó haber sufrido un brote psicótico en el momento en que fue entrevistado en Animales Sueltos y se refirió a la Argentina como "campeona de las dictaduras militares", pero sí comentó: "No es un brote psicótico, es un instante, es un desenganche de la realidad. No es un brote, es un momento, es un flash".

Duhalde refirió que tiene "pánico a los golpes de Estado" y que ver "el avance del militarismo en América Latina", le da "más miedo todavía". El expresidente agregó, en un mensaje dirigido a sus hijas, sobre quienes dijo que le llamaron la atención por sus dichos: "A papá le pasó eso, tuvo un momento, un desenganche de la realidad y dijo lo que no tenía que decir".

En cuanto a que debería haber omitido sus frases, insistió: "Lo que yo dije, no tendría que haberlo dicho. Es una respuesta vinculada con una pérdida momentánea, la mente se te desengancha de la realidad. Vamos a decirlo en castellano, se te escapa la tortuga".