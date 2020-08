Eduardo Duhalde: "La reforma judicial es un gran error, no creo que salga"

Según Duhalde, la reforma judicial es un error Fuente: Archivo

Eduardo Duhalde criticó hoy el proyecto de reforma judicial del oficialismo y dijo que es "un error" y que cree que no va a aprobarse. El ex presidente explicó que "se debe gobernar con consensos" por lo "el que gana gobierna, pero el que pierde también". En ese sentido, indicó que hay que desterrar "la matemática del egoísmo, gobernar juntos es poner los mejores políticos para gobernar juntos".

Si bien se descuenta que el proyecto será aprobado en el Senado, la mayoría de los bloques opositores en la Cámara de Diputados ya se expresaron en contra por considerarla inoportuna. El Frente de Todos, en minoría con 118 miembros, debe conseguir al menos 11 adhesiones de otras bancadas para alcanzar 129 legisladores y lograr el quórum, pero por ahora sólo tendrían asegurados siete votos según informó hoy LA NACION.

Tras la marcha del lunes en la que una de las consignas era que no se aplique una reforma judicial y luego de la carta que Juntos por el Cambio le envió al presidente Alberto Fernández para que retire del Congreso el proyecto, Duhalde destacó que los consensos son importantes más en tiempos de crisis como el actual

"La reforma judicial es un gran error. No creo que salga. No estoy de acuerdo con nada que no sea de consenso, ya los partidos no alcanzan, un partido no puede gobernar solo aún teniendo mayoría parlamentaria", dijo en diálogo con María Laura Santillán en El tema del día por CNN Radio.

"Los que queremos la unidad de los argentinos no debemos entrar en peleas. Los dirigentes son conscientes de que si no nos unimos, la Argentina sigue cayendo", explicó y señaló que el Presidente "debe hacerse cargo él solo" si sale la reforma del Poder Judicial. "No se puede decir que lo obligó la vicepresidenta Cristina Kirchner porque el que toma las decisiones de presentar un proyecto es él", dijo.

Duhalde aseguró que se necesita "una nueva institucionalidad" en la Argentina que exige "una gran coalición y que se voten las leyes de transparencia y de anticorrupción". Dijo que "los políticos no van a decir que quieren una coalición" pues les es muy difícil por una cuestión "egoista", aunque elogió la postura de los dirigentes en los primeros días de la cuarentena por coronavirus: "Fue extraordinario como se manejó la dirigencia Argentina cuando apareció a pandemia".

Sobre la deuda

Duhalde también habló sobre algunas actitudes del Gobierno frente a las grandes empresas y dijo que no se debe "poner en el piquete" a los grandes empresarios argentinos. "Quienes deben gobernar también es la comunidad productiva, necesitamos a los empresarios y a los trabajadores para levantar el país. Ese es el nuevo pacto", explicó.

Respecto a la deuda, dijo: "La Argentina hace un maremoto en una palangana porque debemos el 90% de nuestro PBI cuando Estados Unidos debe el 300%. Está bien, ellos producen, bueno, nosotros también tenemos que producir", opinó.