Eduardo Menem comparó a su hermano con Javier Milei: “Toma las medidas que hubiera tomado Carlos”

Eduardo Menem comparó al presidente Javier Milei con su hermano, el expresidente Carlos Menem, y sostuvo que ambos comparten una mirada similar sobre cómo resolver los problemas estructurales del país. El exsenador afirmó que, si viviera hoy, “Carlos posiblemente lo votaría” y consideró que el actual mandatario “toma las medidas que hubiera tomado” su hermano.

Al ser consultado sobre los puntos de contacto entre ambos dirigentes, en una entrevista brindada a A24, Menem indicó que una similitud es que ambos, al momento de asumir, se encontraron situaciones delicadas. En ese sentido, recordó que “Alfonsín dejó un gobierno con casi un 5000% de inflación anual” y agregó que, tanto su hermano como Milei “decidieron ir al fondo de la cuestión de forma disruptiva, es decir, atacar la situación sin ningún tipo de freno”.

Eduardo Menem sostuvo que "posiblemente" su hermano votaría a Javier Milei Presidencia

En ese sentido, sostuvo que “Milei ve lo que hizo Carlos en su momento y trata de hacer lo mismo”. No obstante, destacó una diferencia central: mientras el expresidente riojano “tenía detrás de él a un partido formado, con diputados y senadores”, el líder de La Libertad Avanza “estaba muy pobre de legisladores”. Según explicó, esa falta de estructura partidaria “le hizo más difícil sancionar leyes y lo llevó a recurrir a los decretos de necesidad y urgencia”.

El exsenador también habló sobre el vínculo de su familia con el actual Gobierno. Rechazó la idea de que los Menem tengan una influencia determinante en el oficialismo: “Es una exageración”, aseguró. “Lule Menem se hizo políticamente al lado mío. Sabe mucho de política, es un buen armador. Eso lo percibió Karina y por eso lo llevó con ella”, dijo.

Eduardo Menem aseguró que plantear el poder de sus familiares en el gobierno actual como una cuestión determinante "es una exageración" Soledad Aznarez

En otro tramo de la entrevista, Eduardo Menem se refirió al kirchnerismo, al que definió como “un partido que solo busca el poder y el agrandamiento económico para poder perpetuarse”. Dijo que Néstor Kirchner “tenía previsto ir primero él, después Cristina, después de nuevo él y después Cristina nuevamente”.

Además, según señaló el exsenador, el kirchnerismo “entiende la política al revés, porque en vez de tomarla como lo que realmente es —una manera de solucionar los conflictos en forma pacífica—, los agrava y enfrenta”.

"Una política presa", así se refirió Eduardo Menem a Cristina Kirchner, en contraposición con la definición de presa política TOMAS CUESTA - AFP

También se refirió a Cristina Kirchner, a quien describió como “una mujer inteligente, soberbia”, y sostuvo que “todo lo que no sea lo que ella dice, está mal”. Recordó que compartió con ella cuatro años en el Senado y opinó que “realmente hizo uso y abuso del poder que le daba ser la cónyuge del presidente”.

Consultado sobre la situación judicial de la exvicepresidenta, Menem afirmó que “es una política presa”, en contraposición a la idea de que sea una presa política. Aclaró que no puede juzgar el expediente pero señaló que “se ve que hay muchas pruebas que tomaron en cuenta los jueces para condenar”.