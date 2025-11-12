Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria
Durante años, los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, por ese entonces a cargo de la filial local de la empresa Securitas, desplegaron un fluido sistema de coimas para abrir puertas en el Estado. Los más de 100.000 chats que se rescataron de los teléfonos de los empresarios, a los que tuvo acceso LA NACION, revelan que la maniobra involucraría al exgobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet. Son 98 menciones directas. Hablan de reuniones concretas, dan cifras de supuestos pagos ilegales, y hasta mencionan una posible operación inmobiliaria.
Las conversaciones entre los hermanos Tórtul arrancan en diciembre de 2016 y llegan hasta abril de 2024, cuando se secuestraron los teléfonos. En total son 25.557 carillas repletas de chats, audios y fotos obtenidos a través sistema israelí Cellebrite.
Diego Santilli juró como ministro del Interior en medio de una redefinición de la cartera, con recortes de funciones
Diego Santilli juró esta tarde como ministro del Interior, en medio de una redefinición de la cartera para la que fue designado el pasado domingo 2, por el presidente Javier Milei. La asunción, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, fue precedida por la publicación, esta madrugada, en el Boletín Oficial del decreto 793/2025, con modificaciones en el área.
Allí se consignó, entre otros puntos, que el control de la Dirección Nacional de Migraciones y la registración e identificación de las personas y la administración del Registro Nacional de las Personas (Renaper), pasaban al área de Seguridad de Patricia Bullrich. Lo que en la práctica implicaba un recorte a las funciones de Santilli ya que hasta ayer ambas dependían de Interior. Y lo que implicaba, básicamente, es que el poder de Santilli se reducía a la relación con los gobernadores.
“Escuela parlamentaria” para novatos. Los diputados libertarios se reunieron con los exmacristas y eligieron autoridades
Con Macri a la cabeza. El Consejo Nacional de Pro se reúne para rediscutir la estrategia hacia LLA y evitar nuevas fugas
"Censura previa". Adepa repudió el bozal legal que impuso la Justicia tucumana a un medio de comunicación
Tras las críticas de Milei, Álvarez Agis explicó qué implica el impuesto al efectivo que propone
Diego Santilli juró como ministro del Interior en medio de una redefinición de la cartera, con recortes de funciones
Entre sollozos, comenzó el jury contra un juez acusado por la desaparición de 144 monedas de oro
Denuncian que los peritos inflan las indemnizaciones por accidentes laborales