Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El presidente Javier Milei tomó juramento al ministro del Interior, Diego Santilli, en el Salón Blanco de la Casa Rosada
El presidente Javier Milei tomó juramento al ministro del Interior, Diego Santilli, en el Salón Blanco de la Casa Rosada

Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria

Nicolás Pizzi

Durante años, los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, por ese entonces a cargo de la filial local de la empresa Securitas, desplegaron un fluido sistema de coimas para abrir puertas en el Estado. Los más de 100.000 chats que se rescataron de los teléfonos de los empresarios, a los que tuvo acceso LA NACION, revelan que la maniobra involucraría al exgobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet. Son 98 menciones directas. Hablan de reuniones concretas, dan cifras de supuestos pagos ilegales, y hasta mencionan una posible operación inmobiliaria.

Las conversaciones entre los hermanos Tórtul arrancan en diciembre de 2016 y llegan hasta abril de 2024, cuando se secuestraron los teléfonos. En total son 25.557 carillas repletas de chats, audios y fotos obtenidos a través sistema israelí Cellebrite.

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos:
Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos:
Diego Santilli juró como ministro del Interior en medio de una redefinición de la cartera, con recortes de funciones

Cecilia Devanna

Diego Santilli juró esta tarde como ministro del Interior, en medio de una redefinición de la cartera para la que fue designado el pasado domingo 2, por el presidente Javier Milei. La asunción, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, fue precedida por la publicación, esta madrugada, en el Boletín Oficial del decreto 793/2025, con modificaciones en el área.

Allí se consignó, entre otros puntos, que el control de la Dirección Nacional de Migraciones y la registración e identificación de las personas y la administración del Registro Nacional de las Personas (Renaper), pasaban al área de Seguridad de Patricia Bullrich. Lo que en la práctica implicaba un recorte a las funciones de Santilli ya que hasta ayer ambas dependían de Interior. Y lo que implicaba, básicamente, es que el poder de Santilli se reducía a la relación con los gobernadores.

Diego Santilli firma el acta de su nombramiento delante del presidente Javier Milei
Diego Santilli firma el acta de su nombramiento delante del presidente Javier Milei
