Eduardo Menem habló sobre el rol de su familia en el gobierno de Milei y criticó “las formas”

El exsenador nacional Eduardo Menem, hermano del expresidente Carlos Saúl Menem, se diferenció de su hijo Martín, titular de la Cámara de Diputados, y su sobrino Lule, asesor del Gobierno, sobre su relación con el presidente Javier Milei. “Ellos tomaron ese camino político y yo no milito con los libertarios”, dijo en una entrevista radial.

“Yo no tengo nada que ver con el Gobierno”, aclaró. Eduardo Menem dijo que en el caso del diputado Martín las consultas “son las mismas que me hacen otros diputados y senadores en cuanto al manejo parlamentario, porque hice una tesis doctoral sobre el derecho procesal parlamentario, pero no es que me haga consultas sobre el fondo de las acciones de la gestión; en esa no me meto”.

Al ser consultado sobre si a Carlos Menem le hubiese gustado el camino que está tomando esta gestión, su hermano Eduardo aseguró que estaría de acuerdo respecto de las medidas tomadas, pero cuestionó: “Ahora, en cuanto a las formas de conducirse [de Milei], el estilo, no son muy parecidos, ¿no?“.

“Milei convocó siempre el gobierno de Carlos Menem y tomó algunas medidas que son disruptivas en el momento en que se tomaron, como las que tuvo que tomar el presidente Menem acosado por una inflación tremenda”, explicó el exsenador en diálogo con FM Milenium.

Para Eduardo Menem, a su hijo Martín “le toca una época mucho más difícil que a mí” y se refirió a distintas situaciones violenta en el Congreso que se sucedieron en el desarrollo de algunas sesiones. “Se llegó a un extremo inaceptable y Martín está conduciendo muy bien a mi juicio, con mucha templanza, porque es muy difícil dirigir esa Cámara [por la de Diputados]. Trata de darle las mismas responsabilidades a todos y no sesgada. Celebro que tenga esa forma de conducir”, destacó, orgulloso.

Para el exlegislador, “no hay ninguna duda que desde que el kichnerismo perdió decidió trabajar para boicotear al gobierno de Javier Milei, por eso todo lo que hacen en el Parlamento, como bloquear la leyes o pedir el juicio político”. Criticó que los ediles no den quorum para sesionar como una actitud sistemática “porque están violando una de las obligaciones principales que tienen los legisladores”.

Eduardo Menem cree que lo único que une a la oposición es “el miedo, el repudio contra Milei; en el tema de quitarle estabilidad están todos firmes”. Durante parte de la entrevista radial, Menem dio su punto de vista sobre cómo está hoy el peronismo. “Se encuentra en terapia intensiva porque el kirchnerismo le quitó toda su esencia. Lo colonizó y se transformó en un partido de poder con una conducción hegemónica. El mal manejo de Cristina [Kirchner] es vergonzoso”, apuntó.

Para el exsenador, el peronismo no puede estar sin conducción, por lo que hay que llevar adelante elecciones “serias” y dijo que al gobernador de La Rioja Ricardo Quintela “lo bajaron porque dijeron que no tenía el respaldo suficiente”.

