Eduardo Valdés, sobre la cena con Alberto Fernández y Evo Morales: "No me arrepiento de nada" Crédito: Prensa Evo Morales

12 de noviembre de 2020 • 09:40

El presidente Alberto Fernández y varios altos funcionarios del Gobierno quedaron confinados desde anoche por ser contactos estrechos del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien se contagió de coronavirus.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos), integrante de la comitiva oficial que viajó a Bolivia durante el fin de semana por el regreso de Evo Morales a ese país, compartió la cena con el Presidente y el exmandatario boliviano en Jujuy, en la que no respetaron el distanciamiento social y se mostraron sin barbijos. Una foto que retrata ese momento se viralizó en las redes sociales durante las últimas horas.

El legislador oficialista, cuyo hisopado dio negativo pero deberá permanecer aislado por protocolo, sostuvo que no se "arrepiente de nada" y justificó la cena sin distancia social. "No nos dábamos cuenta. Yo me enteré después de que estaba esa imagen. Es muy difícil tomar decisiones en medio de las demostraciones de afecto", dijo Valdés, en diálogo con el canal Todo Noticias.

"Lo que pasó ahí fue una de las cosas más impresionantes de mi vida. Haber estado en ese momento junto a Alberto, a Evo y Álvaro García Linera. Si me toca partir después de eso, y bueno, confieso que he vivido. No me arrepiento de nada", sostuvo.

El Presidente permanece confinado en la quinta de Olivos tras el positivo de Beliz. El primer test a Fernández dio negativo, pero deberá continuar en aislamiento en cumplimiento de los protocolos sanitarios que rigen en la pandemia.

"Al ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19, el Presidente de la Nación ha iniciado el protocolo de aislamiento preventivo y obligatorio y se aislará en la Residencia Oficial de Olivos", informó el Ejecutivo.

También se aislaron el canciller Felipe Solá; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Cultura Tristán Bauer; el secretario General de la presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y Valdés.

Todos ellos, además del Presidente, tuvieron contacto estrecho con Beliz.

El Presidente, Vitobello, Biondi y Valdés ya fueron hisopados con resultado negativo y en las próximas horas se conocerá el resto de los resultados.

"Me realicé un hisopado cuyo resultado fue negativo. A pesar de ello, como venimos recomendando, es importante el aislamiento preventivo para interrumpir los contagios", dijo Fernández.

