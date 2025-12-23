Cristina Kirchner permanecerá internada tras la cirugía por apendicitis

La expresidenta Cristina Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada por una apendicitis con peritonitis localizada. Según un nuevo parte médico revelado este martes -al que accedió LA NACION- la líder del peronismo tiene “una evolución dentro de los parámetros esperables” y sin fiebre.

El cuadro de dolor abdominal por el que fue trasladada a la institución médica privada de alta complejidad comenzó el sábado por la tarde. Hasta entonces, Kirchner se encontraba en su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario tras ser condenada en la causa Vialidad.

Entre el domingo y el lunes, la extitular del Senado estuvo bajo tratamiento con antibióticos y un drenaje. “La paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”, se añadió en el comunicado del sanatorio", señalaba el anteúltimo comunicado hospitalario, y que llevaba la rúbrica de la directora del nosocomio, Marisa Lanfranconi.

La expresidenta Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111 Instagram

No es la primera vez que la exmandataria afronta intervenciones quirúrgicas por problema de salud. En 2021, se realizó una histerectomía -también en el Sanatorio Otamendi-, que implica la resección quirúrgica del útero, y que es la última operación a la jefa del Partido Justicialista (PJ) fue sometida y que se hizo pública.

En tanto, cuando estaba al frente de la Casa Rosada, en 2012, Cristina Kirchner se sometió a una operación en la que le extirparon un tumor de la glándula tiroides, que se hizo en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Un año después, en 2013, le removieron una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. En otras oportunidades también estuvo días internada en distintos centros de salud de la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por patologías varias, pero de menor gravedad.

El ingreso al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra internada la expresidenta Cristina Kirchner Nicolás Suárez

Desde junio de este año, la expresidenta se encuentra detenida con domiciliaria en su departamento sobre la calle San José 1111, como parte de la condena en su contra en la causa Vialidad.

Debido a una serie de disposiciones de la Justicia, tiene limitadas las visitas y el tiempo de sus reuniones, como así también lleva colocada una tobillera electrónica.

Esta semana también, la Justicia autorizó un pedido que hizo su defensa: la posibilidad de que la expresidenta acceda y permanezca por dos horas en la terraza de su edificio. Más allá de eso, el juez federal Jorge Gorini rechazó algunos de los nombres que propuso la dirigente peronista para que pasaran a formar parte del círculo de personas capaz de visitarla sin tramitar un pedido expreso ante el tribunal.

Tras hacerse eco de su internación, grupos de militantes cristinitas se congregaron en el ingreso al sanatorio con carteles de apoyo a la expresidenta Valeria Rotman

Tras hacerse eco de su internación, grupos de militantes cristinitas se congregaron en el ingreso al sanatorio con carteles de apoyo a la expresidenta. El diputado Máximo Kirchner, que fue una de las personas que visitó a Cristina en el centro de salud, agradeció las muestras de afecto de la militancia.

En la misma línea, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, saludó a la dos veces mandatario y le deseó una pronta recuperación. Desde La Plata, y en conferencia de prensa, el funcionario que responde a Axel Kicillof dijo: “El día sábado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo una dolencia, que terminó con una cirugía, una apendicitis, que por suerte resultó exitosa. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, le queremos mandar mucha fuerza y desearle una pronta recuperación”.