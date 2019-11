Eduardo Valdes apuntó contra Monseñor Aguer y la conferencia episcopal 03:11

El exembajador argentino en el Vaticano y futuro diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, participó de Terapia de noticias, el programa emitido por LN+, y se refirió a la propuesta del Arzobispo Emérito de La Plata Monseñor Héctor Aguer de "excomulgar al presidente que legalice el aborto". "Es un retrógrado", acusó.

En un marcado cortocircuito entre el exembajador y la Iglesia, Valdés aseguró que "lo que dice Aguer, no es lo que el Papa va a hacer". Y analizó: "Francisco no va a estar jamás a favor del aborto, pero no va a excomulgar a nadie. Él va a ver que el mundo sigue, que avanza".

Además, apuntó contra la Conferencia Episcopal. "Me preocupan 'los Aguer'. Hace bastante viene marcando cosas y estaría bueno que la Conferencia Episcopal marque distancia de estos dichos, porque después nos preocupamos cuando el fundamentalismo evangélico toma posiciones que son muy distintas al pensamiento de Francisco", opinó.

El 5 de diciembre próximo, Valdés jurará como diputado nacional en reemplazo de Fernando "Pino" Solanas, quien renunció a su banca para ser embajador argentino ante la Unesco. Ante la posibilidad de que se apruebe la legalización del aborto durante el futuro gobierno de Alberto Fernández, Valdés dijo que espera que la relación entre ambos no se vea perjudicada y que él trabajará para ello.

Asimismo, contó que él defiende a Francisco "todos los días". "Salgo en todas a bancarlo porque en la Argentina se lo trata muy mal a Francisco y es el hombre más querido del mundo", dijo Valdés, quien mantiene una relación estrecha con Francisco.

El exembajador deseó que el Papa pueda recomponer la relación que tiene con el gobierno de Mauricio Macri. Y concluyó: "A mí me encantaría que el Papa venga a la Argentina, y no viene porque es factor de división y no de unidad". No obstante, dijo que no conoce de primera mano los planes del Papa para visitar el país.