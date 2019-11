Eduardo Valdés le respondió al monseñor Aguer: "El aborto va a ser ley y el Papa lo va a entender" Fuente: Archivo

El exembajador argentino en el Vaticano y futuro diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, aseguró hoy que el aborto "será ley y el Papa lo va a entender".

Además, el dirigente respondió recientes declaraciones del Arzobispo Emérito de La Plata, Héctor Aguer, quien había dicho que el presidente que legalizara el aborto "debería ser excomulgado"."En Italia está legalizado el aborto, y no excomulgaron a nadie", expresó el dirigente kirchnerista.

En una entrevista que concedió a Diego Sehinkman y Daniel Santa Cruz en el programa Antes y después, que se emite por la Radio de la Ciudad, Valdés se refirió a la posibilidad de que se apruebe la legalización del aborto durante el futuro gobierno de Fernández.

El 5 de diciembre próximo, Valdés jurará como diputado nacional en reemplazo de Fernando "Pino" Solanas, quien renunció a su banca para ser embajador argentino ante la Unesco.

"La interrupción legal del embarazo va a ser ley y yo creo que Francisco lo va a entender y va a interpretar donde marcha el mundo. No veo un conflicto en eso. Nunca va a decir que está de acuerdo, pero tampoco es para morirse", sostuvo.

Más tarde, el exembajador argentino en el Vaticano, quien tiene una relación estrecha con Francisco, se refirió a la propuesta de Monseñor Aguer de "excomulgar al presidente que legalice el aborto".

"En Italia, en la ciudad Santa, Roma, está legalizado el aborto y no excomulgaron a nadie. ¿Y sabe cuándo se legalizó? Con el Papa Juan Pablo II al frente del pontificado y (Joseph) Ratzinger como el gran censor. Las cosas pasan, yo le bajo el dramatismo. Son discusiones arcaicas ya", señaló Valdés.

Para Valdés, Francisco "va a entender" la sanción de la ley de la ILE y señaló que no ve un conflicto en eso

El dirigente del Frente de Todos también respondió a Víctor Manuel Fernández, quien recientemente había cuestionado al presidente electo Fernández por su intención de tratar la despenalización del aborto ni bien asumiera su mandato. "No sé si es bueno el tono que usó -señaló Valdés en relación al arzobispo platense-. Creo que a veces se puede hacer más bajo. A mí me gustó como Tucho (Víctor Fernández) manejó la marcha de mujeres en La Plata. Mi pregunta es por qué no manejó este tema de la misma manera".

Su función en el futuro Gobierno

En términos personales, el exembajador vaticano aseguró: "Mi convicción es que cuando hay un embrión hay vida. He querido deconstruirme a ver si era de otra manera y no he podido, pero no creo que el que no piensa como yo tiene que ir preso. La sociedad civil va por un lado y lo religioso va por otro".

En cuanto a su rol en el Frente de Todos, afirmó: "En esta primera etapa a mí me toca regar la plantita de la unidad entre Cristina [Kirchner], Alberto [Fernández] y Sergio Massa".

Por otro lado, negó que la expresidenta Cristina Kirchner ejerza fuerte influencia sobre las decisiones de Alberto Fernández en cuanto al armado del Gabinete. "Ustedes se van a dar cuenta cuando Alberto presente su gabinete que va a ser todo el sistema de relaciones de Alberto. Lamento pincharles el globo".

"Cuando Néstor llegó a la presidencia decían que iba a ser el chirolita de (Eduardo) Duhalde. Cuando Cristina fue candidata todos pensaban en el doble comando. Hoy nadie piensa eso. No va a haber doble comando porque Argentina es presidencialista. Cristina lo conoce y sabe cómo es Alberto, que no es chirolita de nadie, se van a dar cuenta con el Gabinete", concluyó Valdés.