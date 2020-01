Rodrigo Sbarra será investigado por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada

El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió una declaración que puede poner fin al misterio del sobre de 10.000 dólares encontrado en el Ministerio de Producción. Una empleada del área de cobranzas de Nordelta, la dueña de la dirección de correo electrónico escrita en el sobre, declaró que el exfuncionario Rodrigo Sbarra compró un terreno, en cuotas, en un barrio cerrado.

Sbarra fue secretario del Ministerio de Producción durante las gestiones de Francisco Cabrera y Dante Sica. Trabajaba en el escritorio donde, según la denuncia del nuevo gobierno, se encontró el sobre con los 10.000 dólares. Estaba en el fondo de una cajonera, dice la denuncia. La semana pasada, en diálogo con LA NACION, Sbarra había negado que el sobre fuera suyo y dijo que se lo habían "plantado".

Según fuentes judiciales, la empleada de Nordelta declaró ante Pollicita que Sbarra compró un terreno, entre 2016 y 2019, en 36 cuotas. Que hizo un primer pago de unos 80.000 dólares y después pagos sucesivos de unos 3.300. Dijo también que a veces pagaba varias cuotas juntas.

Hasta ahora, este expediente se trataba de un caso de "averiguación de delito". Los investigadores creen ahora que la conducta de Sbarra podría encuadrar, de mínima, en una presunta "omisión maliciosa" de bienes, por no haber declarado debidamente este terreno en sus declaraciones juradas.

De un primer análisis de lo declarado por Sbarra surge que, al momento de la escrituración del terreno, él tenía fondos declarados suficientes para justificar la compra. Lo que complicaría su situación son las presuntas omisiones en las declaraciones anteriores, dijeron en los tribunales.

En el sobre con los 10.000 dólares estaba escrito, junto con el correo electrónico, una calle y el número 194, según supo ayer LA NACION. La empleada de Nordelta declaró que esa es la dirección del terreno. La testigo acompañó además correos electrónicos intercambiados con Sbarra, dijeron fuentes del caso.

LA NACION se comunicó nuevamente con Sbarra, que no hizo declaraciones. En su defensa, desde su entorno dijeron que no tiene un terreno en Nordelta sino un lote en Escobar, en un barrio que es un emprendimiento del mismo grupo societario que Nordelta y que en un primer momento no lo declaró porque no estaba escriturado.

Además, Sbarra informó en su última declaración jurada que es propietario de la mitad de dos lotes, de 620 metros cuadrados cada uno, pero según pudo conocer este medio allí habría levantado una construcción.