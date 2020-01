Rodrigo Sbarra habría trabajado hasta el 9 de diciembre en esa oficina Crédito: @RodrigoSbarra

Rodrigo Sbarra trabajó hasta el 9 de diciembre en la oficina 504 del edificio "exAerolíneas". que está anexado al Palacio de Hacienda y cuya entrada se ubica en Paseo Colón al 200. El Ministerio de Desarrollo Productivo denunció en la Justicia que en ese despacho, el 504, encontró en la gaveta de un escritorio un sobre con 10.000 dólares, con anotaciones que incluyen el nombre de una empresa y, documentación, fechada antes del 9 de diciembre de 2019. El origen del dinero es investigado ahora por la Justicia.

En diálogo con LA NACION, Sbarra negó estar vinculado con el dinero y aseguró que fue "plantado". "Ese sobre claramente está plantado y que aparezca a 45 días de mi salida me llama poderosamente la atención", dijo Sbarra a LA NACION, recién aterrizado de un viaje.

A los nuevos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo les resultó llamativo el acceso restringido que tenía esa oficina. Entrar requería sobrepasar una puerta con huella dactilar -algo que es habitual en los edificios públicos-, pero, además, había una cerradura que podía abrirse solo desde adentro. "Esa oficina no es un búnker, sino que tiene control biométrico, como cualquier oficina pública", negó Sbarra.

"Si me notifica la Justicia voy a negar absolutamente que exista un sobre que me haya pertenecido a mí. Es algo absolutamente traído de los pelos", se atajó Sbarra. Y agregó: "No se menciona quién ocupa actualmente esta oficina, que es una funcionaria del [ministro de Desarrollo Productivo, Matías] Kulfas. Estoy muy angustiado y esto es increíble".

El despacho donde fue hallado el sobre de madera con 10.000 dólares está en el quinto piso del megaedificio, que está conectado con el Palacio de Hacienda y que tiene ingreso por Paseo Colón al 200, el "ex Aerolíneas".

Magister en Finanzas, según publicó en su perfil de Linkedin, Sbarra tuvo un paso por la administración pública como asesor en los ministerios de Economía y Producción entre 2005 y 2011, bajo el organigrama de Roberto Lavagna, Felisa Miceli, Débora Giorgi, Amado Boudou y Hernán Lorenzino. Después, saltó al gobierno porteño y comenzó a trabajar con Francisco "Pancho" Cabrera en el Ministerio de Desarrollo Económico.

Cabrera lo llevó a trabajar con él a la Nación cuando Cambiemos ganó las elecciones. Dos días después de aquel recambio presidencial fue nombrado subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, un puesto encargado de todos los asuntos administrativos y las contrataciones de la cartera, entre otras funciones.

Cabrera no quiso instalar las oficinas en el histórico edificio del Ministerio de Producción, en Diagonal Sur al 600, y prefirió las oficinas de Paseo Colón y Alsina, que están a metros de la Casa Rosada. Quienes trabajaron cerca de esa área aseguran que fue Sbarra quien coordinó la remodelación y el acondicionamiento de esos despachos y los de Diagonal Sur.

Cuando, en junio de 2018, Dante Sica reemplazó a Cabrera y Producción se unificó con Trabajo, Sbarra permaneció en su cargo. "Pancho fue quien lo llevó a la Nación, pero no era una relación incondicional, como la que se tiene con un jefe político, al que se lo sigue si se renuncia a un ministerio", aseguraron cerca de Cabrera.

Un exfuncionario de alto rango de la gestión de Cambiemos dijo a LA NACION que Sbarra era considerado por los funcionarios como un secretario muy eficiente, con una personalidad explosiva. "Se plantaba delante de los sindicalistas y los mantenía a raya", aseguró. Relató, además, que Sbarra era importante como secretario porque cumplía una función de coordinación en una cartera que nucleó a dos ministerios distintos.

Aunque Sica mudó su privada al otro lado de la manzana de Hacienda y muchas dependencias del ministerio se mudaron al edificio de Producción, en Diagonal Sur al 600, Sbarra se mantuvo en su despacho original, en el "ex Aerolíneas". Muy activo en Twitter -un perfil que estuvo de baja solo durante algunas horas- suele responder provocativo, con mensajes que incluyen insultos. Alguna vez en Producción debieron pedirle que modere el tono en sus comentarios en esa red social. En un blog que dejó en desuso, "De Cara al 2011", publicaba post muy críticos del kirchnerismo, sobre temas de política y economía.

"Estoy viviendo una película de ficción. No tengo mucha información de la causa, es todo muy vago. Estuve cuatro años gestionando con dos ministros (Francisco Cabrera y Dante Sica, exfuncionarios de Cambiemos) sin problemas", dijo.

De acuerdo a sus declaraciones juradas, Sbarra ingresó a la gestión de Macri con un patrimonio de $1.169.574. Tenía acciones en la empresa Arquigreen SA, por $150.000, y un departamento de 62 metros cuadrados en Capital Federal. En su declaración jurada de baja de la función pública declaró bienes por $30 millones, que incluyeron dos terrenos en la localidad de Navarro, un minicooper modelo 2018 y dos cajas de ahorro en dólares por el equivalente a más de $13 millones. "Está todo debidamente justificado en las declaraciones juradas", dijo Sbarra a LA NACION.

Sbarra publicó en su perfil de Linkedin que en la actualidad trabaja como "asesor en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", aunque en la Ciudad negaron que esté nombrado en la administración porteña. Hernán Coego, quien fue director de asuntos jurídicos en su subsecretaría en Producción, hoy está nombrado director en el Ministerio de Cultura de la Ciudad. En esa cartera rechazaron que Sbarra trabaje allí.

Los empleados del Ministerio de Desarrollo Productivo denunciaron que en el despacho que ocupaba Sbarra encontraron un sobre con US$10.000 dólares y anotaciones manuscritas, y que el sobre fue hallado junto con otra documentación y con un papel con fechas y montos en el que se menciona una empresa.

"Tanto los documentos como el papel suelto tienen fechas dentro de la gestión de Cambiemos", aclaró una fuente, al explicar que no podrían asegurar desde cuándo estaba allí el material encontrado. "Ahora está todo en manos de la Justicia, que es la que determinará el origen", expresó la fuente.

Hasta ahora declararon ante el fiscal la directora general de Administración del ministerio, que es la responsable de la denuncia; la abogada que hizo la presentación; el director de sumarios, que labró el acta; quien encontró el dinero y los dos testigos de ese hallazgo.