El 75,5% no cree que el Gobierno pueda controlar la inflación y cuestiona la emisión monetaria, según una encuesta

La inflación es el problema principal. Pero hay otro: un 75,5 por ciento de las personas consultadas no confía en que el Gobierno pueda contenerla . Así surge de un relevamiento elaborado por el Grupo de Opinión Pública y Trespuntozero.

El 44,2% de los 1900 consultados de la encuesta destacó que la suba de los precios encabeza los problemas. La inflación de febrero trepó a 4,7% y la suba mensual de la inflación en la Argentina ya es la más alta de la región. Superar a la pobreza y la inseguridad completan el podio de las preocupaciones por debajo de la inflación.

Sumado a eso, un 75,5% no confía en el Gobierno para controlarla y cree que en lo que resta del mandato de Alberto Fernández no podrán bajarla pese a que en ese porcentaje está incluido un 43,5% de personas que lo votó en 2019.

A la hora de pensar en un responsable, un 55,7% considera que la emisión monetaria y los impuestos del gobierno Nacional producen el incremento de precios y un 21,8% la falta de regulación del Gobierno. Los comerciantes (6,9%) y los productores (5,5%) aparecen luego aunque, según el estudio, suelen ser considerados como los responsables por los votantes del Frente de Todos.

Un 52,7% se mostró en contra de los controles de precios (30% entre los votantes del FDT). Un 42,7% no está de acuerdo con que el Gobierno negocio con los empresarios para mantener los precios bajos de algunos productos de la canasta de alimentos. EL porcentaje aumenta a la hora de hablar de multas, un 55,9% contestó que no está a favor de que se impongan multas o se clausures a los negocios que no respetan los precios máximos.

La empresa estatal de alimentos (ENA) se suma a la lista de desaprobados. Está propuesta que barajó el Gobierno tampoco cuenta con el visto bueno: un 40% de los consultados dijo que no estaba de acuerdo con su creación y un 30,5 cree que no serviría para mantener los precios de los alimentos bajos.

El rango objetivo de inflación anual trazado en el acuerdo entre el Gobierno y el FMI es de entre 38 y 48 por ciento anual. El presupuesto de Martín Guzmán que no pasó el filtro del Congreso proyectaba un 33%. La semana pasada se conoció el índice de precios al consumidor (IPC) del mes pasado y marcó un alza de 4,7%, muy por encima de lo esperado por el mercado a partir del avance del valor de los alimentos (7,5%). En el Gobierno proyectan que 2022 podría terminar por encima de los 50%, como sucedió en 2021.

Al ser consultados por qué político si estaría capacitado para bajar la inflación, el ranking lo encabeza el economista y diputado nacional Javier Milei, con un 31,9%, seguido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, con un 25,7%. Recién en el tercer lugar se ubica el Presidente con un 22,3%. Luego de ese puesto aparecen los dirigentes de la oposición: un 14,2 cree que Mauricio Macri está capacitado para combatir la inflación, un 13,2 Patricia Bullrich y un 11,9 Horacio Rodríguez Larreta.