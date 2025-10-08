El enigma del escritor fantasma detrás de Una batalla tras otra, la aclamada película de P. T. Anderson

Hace pocos días, Una batalla tras otra desembarcó en los cines y no hay quien no hable de ella. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Paul Thomas Anderson, está basada en Vineland, una obra que marcó la literatura, pero su creador se mantuvo totalmente al margen de la vida pública.

Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infiniti Warner Bros.

La historia que decidió llevar a la pantalla grande el guionista y productor de cine estadounidense transcurre principalmente en Vineland, una región ficticia de California donde un grupo de exhippies y radicales intenta seguir adelante con sus vidas mientras lidian con la represión del Gobierno.

La trama principal sigue a Prairie, una joven de 19 años que busca a su madre, Frenesi Gates, una figura mítica y algo legendaria de los movimientos de izquierda de finales de los sesenta. Prairie vive con su padre, Zoyd Wheeler, un exmúsico de rock and roll que ahora cobra un subsidio por discapacidad mental a cambio de realizar una payasada anual en público.

Vineland, el libro de Thomas Pynchon (Foto: Tusquets)

El drama se desata cuando Frenesi, quien en un giro irónico trabajó un tiempo para el FBI, se convierte en el blanco de su antiguo amante, Brock Vond, un agente federal obsesionado con destruir a la comunidad de Vineland. Brock Vond es el representante de las fuerzas de represión y encarna la paranoia política que domina la época.

La novela es un relato caótico y satírico que se mueve entre el pasado radical de los sesenta y el turbulento 1984. En sus páginas, el autor muestra cómo los ideales de la contracultura se disolvieron frente al avance del conservadurismo y la vigilancia estatal. En resumen, es una historia de persecución, lealtad y traición que se desarrolla en el marco de la lucha incesante por la justicia social.

Una batalla tras otra, tráiler oficial

Pero, ¿qué más se sabe de su autor? Pynchon nació el 8 de mayo de 1937 en Estados Unidos y es considerado uno de los novelistas más célebres de la actualidad. Estudió ingeniería y literatura en la Universidad de Cornell, redactó folletos técnicos para la compañía Boeing y, fiel a su estilo, envió a un comediante a recibir en su nombre el prestigioso National Book Award. Tras doce años de ausencia, el escritor de 88 años lanzó hace algunos meses Shadow Ticket, obra que narra la historia de un detective privado enviado a la Hungría de 1932 en busca de una heredera fugitiva, viéndose envuelto en una trama de espionaje, nazis, agentes soviéticos y música de jazz, todo en el contexto de la Gran Depresión.

Un joven Thomas Pynchon (en una de las escasas fotos que se conocen de él)

Su vasto trabajo de ficción, publicado por el sello Tusquets, abarca títulos cruciales como La subasta del lote 49, V., El arco iris de gravedad, Contraluz y Vineland, además del volumen de cuentos Un lento aprendizaje.

Pero esta no es la primera vez que Anderson adapta una de sus novelas. En 2014, hizo lo mismo con Vicio propio, cinta que sigue a Joaquin Phoenix como un detective privado que se sumerge en el universo de surfistas, veteranos y policías corruptos de Los Ángeles psicodélico.

Cuándo se estrena Una batalla tras otra en streaming

Pese a que es pronto para dimensionar su éxito, el film de acción se verá en HBO Max, dado que pertenece a Warner Bros. Studios, compañía que gestionó su realización y el reparto. Si bien no hay una fecha confirmada, podría estar disponible a fines de este año o comienzos de 2026.