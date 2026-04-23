Buenos Aires City FC, el club que fue campeón de fútbol playa, no tiene sede y debutará en la AFA

La base de la pirámide del fútbol argentino se achata. El torneo Promocional Amateur, equivalente a la Primera D hasta 2023, tendrá 17 equipos a partir de la próxima temporada. Cinco de esos escudos serán nuevos y podrán empezar a escalar con el objetivo de llegar -algún día- a la Liga Profesional: Alumni de Los Hornos, Control Orientado, Las Mandarinas (Brandsen), Uribelarrea FC y Buenos Aires City FC.

A simple vista, este último club podría remitir al City Football Group, el conglomerado de clubes en varios continentes cuyo centro de operaciones está en Abu Dhabi (Emiratos Árabes) y su joya es el Manchester City, de la Premier League inglesa. “Siempre nos dijeron eso, pero no tenemos ningún vínculo. Si lo tuviéramos, seríamos otro tipo de club... y tendríamos más sponsors”, le dice a LA NACION Ignacio Vilariño, agente de futbolistas, socio número 1 del club y fundador de la institución. “Éticamente no puedo ser presidente. Por eso en ese cargo está Alfredo Azad, que es una persona muy vinculada con el fútbol [se trata de un exgerenciador de varios equipos del ascenso]”.

Claudio Tapia posa junto a Alfredo Azad, presidente de BA City FC y exgerenciador de varios equipos del ascenso Instagram BA City FC

Vilariño tiene su propia empresa de representación, PRI Sports, que tiene en su portfolio a futbolistas como Francisco Ortega (Panathinaikos, de Grecia), Sasha Marcich (Lanús) y Tomás Conechny (Racing), entre otros. El logo de PRI Sports luce en el frente de la camiseta celeste de BA City FC. “La sede social del club está en una oficina que teníamos. Era un lugar donde nos juntábamos y la única propiedad que podíamos poner en la Inspección General de Justicia (IGJ). Fundar un club no es un proceso fácil y era el lugar que teníamos. No tiene nada que ver con la empresa”, explica Vilariño, que separa a su trabajo del club que fundó.

¿Es el club una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) encubierta? “Si lo mirara desde el lado empresarial, con todo el esfuerzo que estamos haciendo, el club es una pérdida. Y no nos involucraríamos, siquiera, en fundarlo. Mi trabajo es totalmente distinto al club. Cuido mi trabajo y ayudo al club. A los chicos que se entrenan [en Escobar] les damos desayuno. Que la empresa sea el sponsor no tiene nada que ver: colaboramos con el club y con el proyecto desde nuestro lugar. Y, de hecho, estamos buscando más sponsors”.

Buenos Aires City FC jugó en marzo varios amistosos contra Huracán, como preparación para el torneo del Promocional Amateur, que empieza el 23 de mayo Instagran BA City FC

Vilariño va más allá: “Pusimos las manos en el bolsillo para que los chicos se desarrollen y se entrenen. Esto no tiene nada que ver con ningún tipo de SAD. Es todo a pulmón. Necesitamos gente que nos acompañe en distintas áreas”.

El BA City FC nació en Villa Urquiza hace nueve años y se focalizó en el fútbol playa. “La idea era desarrollarlo, al igual que al fútsal y el fútbol 11, que son las tres disciplinas que están bajo la órbita de la FIFA”, cuenta Vilariño en la entrevista con LA NACION. “Específicamente, queremos ser un club de fútbol profesional. Cuando lo fundamos, el fútbol playa estaba dando sus primeros pasos. Yo fui entrenador del seleccionado argentino para sordos, y coincidí con el entrenador de la selección de fútbol playa. Me propuso participar de una liga que no era la de la AFA. Luego vino la competencia oficial y nosotros fuimos pioneros en la disciplina: jugamos el primer partido de la Liga contra Provincial de Lobos”, añade.

El BA City Football Club es uno de los cinco equipos que disputará el Promocional Amateur esta temporada

Vilariño jugó en la arena, fue entrenador y utilero. Ocupó “todas las funciones” y dice que los primeros pasos fueron de “manera aficionada”. “Era un grupo de amigos. El club fue creciendo, consiguió la liga masculina y femenina y fue un hito: somos el único club en ganar el título en ambas ramas del fútbol playa, que nos marcó una época. Cuando tengamos nuestro propio predio vamos a seguir compitiendo”, anticipa.

Buenos Aires City FC no tiene predio -aún-, su sede social sigue siendo una oficina en la calle Monroe y está buscando cancha para ser local. “No lo tenemos definido: puede ser Deportivo Español o Sacachispas. Son las dos canchas que presentamos: lo definiremos en las próximas horas”, dice Vilariño. Su equipo, emparejado en la Zona B, debuta de visitante contra Everton (La Plata). Y en la fecha 2 será local de La Mandarina (Brandsen). El torneo comienza el 23 de mayo y tendrá dos ruedas.

Matías Defederico (DT) y Pablo Brandán (ayudante) serán los primeros entrenadores del equipo en torneos de la AFA Instagram BA City

“El Promocional es una categoría que AFA usa para dar nuevas oportunidades. Todos los años habíamos intentado y no teníamos esa posibilidad y ahora sí lo hicieron: estamos agradecidos y orgullosos”, comenta Vilariño. Parte de ese agradecimiento se traduce en la foto con Tapia que tiene en su estado de WhatsApp.

“El objetivo de BA City FC es unir a toda la comunidad del fútbol: documentamos el club en Villa Urquiza, pero intentaremos captar y convencer. Enamorar a la gente para que se una al equipo que queremos generar: gente de todas partes de Buenos Aires; un público nuevo. No venimos a ser clásico de nadie, sino a unir a la gente y aportar un mensaje distinto”, proclama Vilariño, casi como un mantra. Mientras, un ex representado suyo será el primer entrenador del club en torneos de la AFA: Matías Defederico, ex futbolista de Huracán e Independiente, entre otros equipos. Su ayudante, otro ex del Globo y del Rojo como Pablo Brandán.

“Matías es un amigo al que representé. Y con Brandán conocen el ascenso. Necesitaban una oportunidad para mostrar su capacidad. Están haciendo un gran trabajo: acá no hay ningún empresario ni grupo inversor. Todos ponemos de nuestro bolsillo: desde un turrón hasta las aguas o las frutas”, completa Vilariño. La ilusión de este club que cuenta con cerca de 60 socios -y apuesta a recibir muchos más- está en marcha.