El biógrafo de Milei respaldó las críticas del “Gordo Dan” contra el Islam y le respondió a Zulemita Menem

La interna entre tuiteros libertarios y la familia Menem por el Islam sumó un nuevo capítulo tras los festejos de año nuevo. Esta mañana, Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, salió al cruce de Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, por su carta pública en la que cuestionó al principal propagandista del Gobierno, Daniel Parisini -más conocido en redes sociales como Gordo Dan- por vincular su religión con el terrorismo.

“El Islam es lo que es y no lo que Zulema cree de buena fe que es: si ella exhibiese su bella figura en un país bajo leyes islámicas, no tardaría en ser apedreada”, escribió Márquez en su cuenta de X y aseguró que se debe generar conciencia contra la fe islámica para evitar “la invasión que sufre Europa.

De qué "igualdad" habla @zulemitamenem si la mujer es una sierva del hombre, sin derechos políticos, reducida a la categoría de mascota, vive toda su vida encapuchada y sometida a la ablación clitoriana para que ni pueda tener goce erótico? El Islam es lo que es y no lo que… pic.twitter.com/ifUEgX7kyB — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) January 1, 2026

Respaldó, así, los dichos de Parisini, que había llamado a impedir el avance del Islam en la Argentina y asoció la religión que profesa la familia Menem con la violencia física contra las mujeres.

En el mensaje que publicó ayer y que inauguró una nueva disputa al interior del oficialismo, Gordo Dan también había vinculado al Islam con la pedofilia y el terrorismo. “La conclusión lógica a la que uno llega es que lo que no funciona no es la conducta individual de cada terrorista, golpeador, violador, pedófilo o asesino per se, sino el completo sistema de creencias en su totalidad y desde el principio siendo absolutamente legítima la generalización”, sostuvo el conductor del programa de streaming La Misa.

Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei

Ante las acusaciones contra su religión, Zulemita Menem compartió una carta dirigida al tuitero en la que planteaba que “confundir al Islam con el terrorismo es un error grave y doloroso” para quienes profesan esa fe. Además, recordó la participación en el gobierno libertario de funcionarios que adhieren al Islam.

“También vale recordar que personas que hoy acompañan al presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei en el proceso de transformación de la Argentina tienen raíces musulmanas y que algunos de ellos profesan el Islam. Esto habla, una vez más, de diversidad, convivencia y compromiso con valores que trascienden cualquier religión”, sostuvo y agregó: “Con esa misma serenidad, quiero recordarte algo esencial... ‘la humildad, el trato respetuoso y la igualdad ante Dios son pilares fundamentales del Islam’”.

El Centro Islámico de la República Argentina ya ha expresado su malestar con Milei por sus sus condenas al “terrorismo islámico” y al “fanatismo” musulmán. Fue a mediados de 2024, después de que el Presidente manifestara, durante la apertura de los Juegos Macabeos, “compromiso inalterable con el Estado de Israel y con su pueblo en la lucha contra el terrorismo Islámico, por la paz y la libertad’”.

Zulemita Menem, hija del expresidente Carlos Menem, pidió que no se confunda la fe islámica con el terrorismo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Fue precisamente esta última frase la que motivó la respuesta de Márquez. “De qué ‘igualdad’ habla Zulemita Menem si la mujer es una sierva del hombre, sin derechos políticos, reducida a la categoría de mascota, vive toda su vida encapuchada y sometida a la ablación clitoriana para que ni pueda tener goce erótico?”, cuestionó.

A continuación, y pese al pedido de la hija del expresidente de no realizar generalizaciones sobre su religión, el escritor redobló la apuesta y aseguró. “Tenemos que concientizar desde ahora respecto de esta barbarie político-cultural antes que padezcamos la invasión que sufre Europa, siempre con la anuencia y el aplauso del cáncer izquierdista”.

Ayer, luego de fustigar al Islam, Parisini había emitido una advertencia similar, cuando aseguró que sus valores no son compatibles con los de Occidentes y que “por ser demasiado tolerantes con los intolerantes, es que Europa cayó en desgracia y probablemente nunca se recupere”, un error que -según dijo- no replicará la Argentina.

“Nosotros no permitiremos que pase lo mismo en la Argentina. El presidente Milei no hizo un milagro económico con nuestro país para que lo tiremos a la basura en dos días dejando a entrar a una cultura invasora que le rinde culto a la muerte. Argentina resistirá y será faro del mundo, ejemplo de grandeza humana, porque los argentinos tenemos cabeza y, muy por sobre todo, huevos”, concluyó.

El problema, Alejandro, es que cuando el sistema de creencias de toda una sociedad está basado en un libro que avala golpear mujeres y lapidarlas a piedrazos (como explica acá el Imán según lo que dicta la ley sharia), matar a personas por su orientación sexual, casarse con nenas… pic.twitter.com/e6BF13D2Q2 — DAN (@GordoDan_) December 30, 2025

Esta no es la primera vez que militantes de Milei e integrantes de la tropa digital afín al asesor Santiago Caputo arremeten contra el Islam y abren una grieta interna con la familia Menem.

En junio, Lucas Luna -conocido en X como @SagazLuna y director de Intercargo- denunció la persecución de cristianos en Nigeria por parte de musulmanes y apuntó contra la fe islámica. “No odiamos lo suficiente al Islam”, sentenció, lo que provocó la reacción de otro de los integrantes de la familia Menem.

“Borrá eso pelotudo”, le respondió Sharif Menem, jefe de la juventud de La Libertad Avanza y ladero del titular de la Cámara de Diputados Martín Menem. Ambos integran la administración de Milei al igual que Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.