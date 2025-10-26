El blooper de Patricia Bullrich en plena votación: dobló mal la boleta y tuvo que volver a la cabina para no revelar su voto

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sufrió complicaciones para emitir su sufragio este domingo. Según las imágenes que captó LN+, la funcionaria demoró más que el resto de los políticos y dobló de manera errónea la Boleta Única de Papel (BUP).

Luego de salir de la cabina, el presidente de mesa le indicó a la candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza que le faltaba un pliegue a la boleta que ella había doblado a la mitad. Con ciertos gestos, le mostró cómo debería hacerlo de manera correcta antes de ingresarla en la urna.

Patricia Bullrich dobló mal la boleta

Frente a las cámaras de la prensa, la candidata la apoyó sobre la mesa y amagó con abrirla. Sin embargo, advirtió de inmediato que debía hacerlo tras la cabina para no revelar su voto.

Regresó detrás del biombo y, tras unos segundos, regresó ante la autoridad de mesa. Después, visiblemente nerviosa, tardó varios segundos en introducirla en la urna.

Bullrich, sobre el blooper con la boleta

Votación de Patricia Bullrich Tadeo Bourbon

“Tuve una convicción y voté rápido; la boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres”, introdujo Bullrich, candidata nacional a diputada, y explicó luego de tener que utilizar dos boletas para sufragar.

“En este momento estamos frente a una elección; hasta las 18 la gente está votando. Es momento de reflexionar sobre lo que significa este voto. No vamos a hablar de nada que tenga que ver con los cambios de gabinete porque es una decisión exclusiva del Presidente”, concluyó.