Brest - PSG: siete minutos de VAR para cobrar un penal que terminó en blooper

En un partido que Paris Saint-Germain resolvió con autoridad, con un 3-0 a Brest como visitante, que lo dejó como líder provisorio de la Ligue 1, hubo una escena que desentonó. En el segundo tiempo, una jugada sencilla por una mano clara en el área de PSG derivó en una espera de más de siete minutos por la intervención del VAR y discusiones entre árbitros. Finalmente, la ejecución del penal fue fallida: se dio con los dos pies.

La jugada ocurrió a los 6 minutos de la mitad final. Romain Del Castillo, delantero francés de Brest, recibió en el área un pase de cabeza tras un tiro libre y su movimiento sorprendió al mediocampista Kang-In Lee. El surcoreano, que intentaba defender, extendió ligeramente un brazo y tocó la pelota con la mano. El árbitro Jérémie Pignard sancionó saque de esquina. Pero, tras la revisión del VAR, concurrió al monitor, vio las imágenes y cambió la decisión: penal para Brest.

El taco de Romain Del Castillo y la mano de Kang-In Lee que derivó en el penal para Brest, sancionado al cabo de 7 minutos de deliberaciones de los árbitros vía VAR. Captura

Fueron exactamente siete minutos y 18 segundos los transcurridos entre la infracción y la ejecución. El fútbol se detuvo, el clima se enfrió y la tensión se volvió protagonista. Del Castillo, habitual ejecutor del equipo y dueño de un notable historial desde los once metros, ya que había fallado uno solo de 16 penales en Ligue 1, tomó la responsabilidad. Pero lo que parecía una gran oportunidad de descontar y cambiar el encuentro terminó en una imagen que fue el blooper del fin de semana.

Al momento de rematar, Del Castillo se resbaló. El movimiento lo llevó a impactar el balón con ambas piernas, un contacto doble que en caso de ser intencional está prohibido por reglamento. Además, la pelota salió por encima del travesaño y la frustración hizo que el atacante permaneciera unos segundos en el suelo, atónito, mientras los jugadores de PSG celebraban la escena como si fuera un gol propio.

¡ES EL BLOOPER DE LA JORNADA! Del Castillo se resbaló, le pegó con los dos pies y tiró su penal a las nubes en el duelo ante PSG. ¡Increíble!



🙌 Atención al gesto de Vitinha: fue a consolar al jugador del Brest



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2025

La acción sintetizó un problema que atraviesa al fútbol moderno: el uso excesivo e ineficiente del VAR, que en este caso demoró más de siete minutos en sancionar una mano evidente.

En el desarrollo general del partido, PSG fue superior. Achraf Hakimi abrió el marcador con una volea tras una asistencia precisa de Vitinha a los 29 minutos, y amplió la ventaja diez más tarde luego de una gran combinación con Khvicha Kvaratskhelia. Ya en tiempo adicional, Désiré Doué, que había ingresado en el segundo período, sentenció el 3-0 definitivo con un zurdazo tras un contragolpe letal.

El equipo dirigido por Luis Enrique, que venía de igualar en sus dos compromisos anteriores en la Ligue 1, recuperó su solidez y sumó tres puntos para quedar en lo más alto de la tabla, con 20, a la espera del resultado de Olympique de Marseille.

Pero más allá del resultado, lo que quedará en la memoria será esa escena que pareció no tener fin: una interminable revisión, un fallo cambiado a último momento y una ejecución tan desafortunada como ilustrativa de cómo el VAR y sus tiempos afectan el pulso del juego. En Brest, el penal más largo del campeonato terminó con un remate a las nubes y con una oportunidad irrepetible que se perdió entre la confusión y el desconcierto.