El insólito blooper de un jugador argentino durante su presentación en un club de Ecuador

El regreso de Damián “Kitu” Díaz al fútbol ecuatoriano estuvo marcado por un insólito blooper que se viralizó en redes sociales. Durante su presentación el martes como nuevo jugador de Guayaquil City, el ex Banfield firmó pelotas para tirarlas a la tribuna. Sin embargo, el primer pelotazo estuvo lejos de llegar a los fanáticos: terminó impactando de lleno en uno de los colaboradores que se encontraba parado cerca de la línea de cal.

La escena fue observada por unas 3000 personas que se acercaron al estadio Christian Benítez Betancourt y que reaccionaron de inmediato ante la situación. Tras el episodio, Díaz decidió continuar con el protocolo previsto y ejecutó un segundo disparo, esta vez correctamente dirigido hacia la grada. Luego del intento fallido, se permitió relajarse y esbozó una leve sonrisa ante el público presente.

Minutos después del blooper, y de acuerdo con lo que consignaron medios locales, el mediocampista tomó la palabra y dejó un mensaje cargado de emoción. “Ecuador es el país que amo, el que elegí para vivir. Mis hijos son de acá y el amor siempre va a ser eterno”, expresó, en una clara reafirmación de su vínculo con el país.

El blooper de un jugador argentino durante su presentación en un club de Ecuador

También destacó su identificación el proyecto institucional del club, un aspecto que resultó determinante para aceptar la propuesta del conjunto de primera división. “Eternamente agradecido con Guayaquil City. He conocido bastante del club cuando me tocó estar acá, está creciendo en el día a día y se enfocan en un proyecto a largo plazo, de formar jugadores y vender. Han salido jugadores impresionantes de acá, algunos fueron mis compañeros como Michael Hoyos, Gonzalo Mastrini, Gonzalo Valle hoy en la selección”, señaló.

Por último, hizo referencia al impacto personal que significó volver a un entorno que conoce ya desde hace 15 años y que lo formó en la profesión. “No sé si me merezco tanto recibimiento, pero más allá de cualquier error, he respetado el país y la ciudad. Siempre he tratado de comportarme de la mejor manera, más allá de los errores que pude haber tenido. Estoy muy feliz, ojalá pueda hacer las cosas bien”, afirmó para concluir.

Quién es Damián “Kitu” Díaz

Formado en Rosario Central, Díaz debutó en Primera División en 2007. En el club santafesino comenzó a exhibir las cualidades que marcarían su carrera: técnica depurada, visión de juego y capacidad para desempeñarse como enlace. Posteriormente tuvo pasos por Boca Juniors, Universidad Católica y Colón.

El punto de quiebre de su carrera llegó en 2011 con su arribo a Barcelona Sporting Club de Ecuador. Allí se transformó en una de las figuras más influyentes del club. A lo largo de distintas etapas —entre 2011 y 2013, y luego desde 2016 hasta 2024— fue protagonista de varios títulos de liga, disputó torneos internacionales y se convirtió en referente futbolístico y capitán del equipo. En 2016 obtuvo la nacionalidad ecuatoriana. Cinco años más tarde, debutó en la selección local bajo la dirección del también argentino Gustavo Alfaro.

Damián Díaz junto Michael Hoyos, ambos jugadores de Barcelona Sporting Club de Ecuador

En agosto de 2024, Díaz puso fin a su ciclo en Barcelona SC tras más de una década vinculado a la institución, cerrando una etapa emblemática de su carrera. Luego regresó al fútbol argentino para incorporarse a Banfield, donde disputó el tramo final de la temporada 2024 y parte de 2025. Su paso por el club fue breve y estuvo condicionado por una lesión que limitó su continuidad, lo que derivó en una rescisión anticipada de su contrato. Tras permanecer varios meses sin club, a comienzos de 2026 retomó su carrera al sumarse a Guayaquil City.