El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions League, que mostró cómo relata Bambino Pons
En medio del partido entre Eintracht Frankfurt y Liverpool se interrumpió la transmisión y se mostró el “detrás de escena” de los relatos deportivos
Este miércoles se completó la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, y entre importantes goleadas, resultados sorpresivos y lindos goles, un blooper televisivo fue el momento de la tarde al viralizarse en redes sociales, tras revelar cómo relatan los periodistas los encuentros y tomar desprevenidos a Juan Manuel “Bambino” Pons y a su comentaristas.
El insólito blooper ocurrió en una transmisión en vivo de la señala ESPN, a los 47 minutos del segundo tiempo durante el partido entre Eintracht Frankfurt y Liverpool, que el equipo inglés ganaba por 3 a 1.
En medio de un avance sobre el área del conjunto alemán, justo en el momento en que el jugador francés Hugo Ekitike, de Liverpool, controla un pase en zona de peligro, la transmisión del partido se cortó y pasó directo a la cabina de relatos y tomó desprevenidos a Pons y a Jorge Baravalle.
Enseguida ambos reaccionaron. Baravalle comenzó a levantar los brazos y hacer gestos para notificar de lo que sucedía a la producción. Mientras tanto, el relator argentino, se tomó la situación con naturalidad y saludó a los televidentes: “Hola... ¿cómo les va?”, y una productora, que acompañaba a los periodistas, salió de la habitación.
Al cabo de unos segundos, la transmisión continuó con normalidad, pero en redes sociales no dejaron pasar el descuido y se viralizó en redes sociales entre quienes se sorprendieron por el detrás de escena de la transmisión y quienes se rieron de la reacción serena del Bambino Pons.
No obstante, el partido finalizó con goleada para Liverpool. Fue 5 a 1 sobre los locales en Deutsche Bank Park, con goles de Ekitiké a los 35′, Van Dijk a los 39′, Konaté a los 44′, Gakpo a los 66′ y Szoboszlai a los 70. Para los alemanes descontó Kristensen, que había abierto el marcador a los 26′.
