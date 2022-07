El campo, los “especuladores” y la invasión a Ucrania: los apuntados por Alberto Fernández en medio de la suba del dólar blue

En medio de la rápida suba del dólar, y durante un acto en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández volvió a apuntar contra los especuladores, la guerra en Europa y la pandemia de coronavirus.

Por un lado, destacó “el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad”.

Además, en un repaso de sus años de gestión, recordó la invasión de Rusia a Ucrania. “Apareció una guerra que nos trastocó todo. Trastocó los precios. La Argentina vive un contexto muy difícil. El mundo es dinámico y hoy no tenemos la misma realidad que teníamos tiempo atrás”, aseguró el mandatario, que ayer había comparado la inflación de la Argentina con la de otros países del mundo.

Sobre el coronavirus, otro de los apuntados, dijo: “En medio de una pandemia, cuando nadie sabía cómo superarla, le pusimos el pecho. Creamos un millón 200 mil puestos de trabajo y bajamos el desempleo. La economía se desarrolla. No se paró en ningún lado la obra pública”.

Fernández también remarcó la necesidad de que “la puja distributiva se vuelva en favor de los más necesitados” , dijo que necesita de todos los sectores “movilizados” y aseguró que no le van a “torcer el brazo” en el marco de su gestión de Gobierno.

“Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes”, le dijo el Presidente esta tarde a gobernadores, ministros y dirigentes del Frente de Todos, reunidos en el marco de un acto en el Museo del Bicentenario, donde se anunciaron inversiones en materia de ciencia y tecnología.

Admitió asimismo que el país viene “creciendo con muchas dificultades” y afirmó que son “como demasiados los obstáculos que se nos ponen”, pero ratificó que sigue “apostando a la educación, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento y que no se concentre en el centro del país, sino que se distribuya a lo largo de toda la patria para que la Argentina pueda desarrollarse a la par”.

En esa línea, afirmó hoy que “ninguna sociedad se desarrolla sin educación, sin conocimiento, sin ciencia y tecnología” y dijo que “cuando eso pasa las sociedades quedan reducidas a ser productoras de insumos primarios y pierden potencial de la industria y el trabajo”.

Acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Ciencia y Tecnología, el Presidente encabezó el acto de firma de las cartas de intención para el comienzo de 22 obras de infraestructura científica y tecnológica, con una inversión total de casi 9900 millones de pesos, en el marco del programa Construir Ciencia.

Estuvieron presentes los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfran (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Saenz (Salta), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Gerardo Zamora (Santiago); en tanto que en forma virtual lo hicieron Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

También asistieron los ministros de Interior, Eduardo De Pedro; de Salud, Carla Vizzotti; de Justicia, Martín Soria y de Mujeres, Elisabeth Gómez Alcorta; de Educación, Jaime Perczyk; el titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez; y el dirigente de la CTA, Hugo Yasky, entre otros referentes de la coalición oficialista del Frente de Todos.