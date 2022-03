El canciller Cafiero pidió superar las diferencias internas: “Si somos sectarios, vuelve Macri”

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- En medio de las fuertes internas, el canciller Santiago Cafiero convocó a la unidad del peronismo y advirtió que si los sectores que responden al presidente Alberto Fernández y a Cristina Kirchner no resuelven sus diferencias, el oficialismo perderá el poder en 2023. “Si somos sectarios, vuelve [Mauricio] Macri”, advirtió en una visita a esta provincia, de la mano del jefe de Gabinete, Juan Manzur. Ambos se reunieron con empresarios del sector exportador y con dirigentes peronistas.

Durante un acto en la sede del PJ, donde junto con Manzur y el gobernador interino Osvaldo Jaldo encabezó el lanzamiento de un plan nacional de capacitaciones partidario, Cafiero llamó a discutir las diferencias políticas puertas adentro. “Usemos los ámbitos de formación política para debatir política. Necesitamos encontrarnos, respetar la opinión del otro compañero. No seamos sectarios. Si somos sectarios, vuelve Macri. Necesitamos comprender que es lo que piensa el otro compañero y compañera. Respetémoslo, escuchémoslo”, arengó Cafiero ante dirigentes y militantes del PJ que participaron del mitin partidario.

El ministro se refirió a la reciente conmemoración del 46° aniversario del Golpe de Estado, donde la interna del oficialismo volvió a salir a la luz, con actos separados. “Ayer se cumplió un nuevo 24 de Marzo, 46 años, esa triste fecha que debemos conmemorar. Es una triste fecha que debemos recordar para no volver a cometer los errores del pasado y lo que pretendemos no es venganza, sino justicia”, sostuvo. Y, en alusión a la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, señaló: “Si hubiera habido memoria de las guerras en Europa, seguramente en este momento no estaría ocurriendo esta crisis humanitaria”.

Luego de hacer un repaso sobre los logros del gobierno nacional, como la baja registrada en los índices de desempleo y el repunte de las exportaciones, Cafiero envió un fuerte mensaje al cristinismo. “A algunos que van tirando la toalla en el camino yo les digo, como decía mi abuelo [por Antonio Cafiero]estas dos frases: ‘No se puede ser buen peronista si se renuncia a la esperanza’ y ‘el que sueña solo, solo sueña, el que sueña con otros sueña la historia’”, disparó.

"Si el Presidente levanta el teléfono: saludo uno, saludo dos", definió Manzur, categórico

Cafiero aseguró que “el peronismo es sueño y realización colectiva”. Y le apuntó a Juntos por el Cambio. “Hay otro modelo de país distinto, el individualista y el del sálvese quien pueda. Ya lo vivimos hace poco con Macri, y mañana puede tener otra careta y en vez de Macri ser Rodríguez Larreta”, sentenció.

Al reforzar su llamado a la unidad, reclamó acompañamiento al presidente Fernández. “Trabajemos con inteligencia si no queremos que vuelva [por Macri]a. Acompañemos al Presidente sin medias tintas, si no, no sirve. Acá bancás o no bancás. Si queremos que no vuelvan, tenemos que bancar al Presidente ”, completó.

Por su parte, Manzur defendió el liderazgo del jefe de Estado como conductor del peronismo nacional. “Si el Presidente levanta el teléfono y llama a cualquier dirigente del peronismo de la argentina, saludo uno y saludo dos. Se asume la responsabilidad que le da el presidente y esto es así. Así funciona, porque tenemos conducción y tenemos autoridad”, arengó.

Manzur se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y apuntó contra la gestión macrista. “Hoy se cierra un capítulo complejo y difícil, esta deuda irresponsable ya está resuelta . Pero a esto no lo vamos a pagar con el sufrimiento del pueblo argentino, queda claro que le vamos a hacer frente, sí, dentro de cuatro años y medio, pero le haremos frente con el crecimiento y la producción de la Argentina, con el trabajo, con la inclusión y mirando hacia adelante”, enfatizó.

Al finalizar, apuntó contra la oposición. “ Es verdad que tenemos muchas dificultades, pero que nadie se confunda: hoy a la Argentina la gobierna el peronismo y vamos a seguir adelante” , concluyó.

Reunión con empresarios

Junto con el gobernador Jaldo, Manzur y Cafiero tuvieron una jornada de trabajo con representantes de 57 empresas del sector exportador de la provincia, incluidas citrícolas e ingenios azucareros. Pusieron en valor el programa Desafío Exportador y las líneas de financiamiento de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Manzur y Cafiero visitaron también la localidad de Los Pocitos, donde inauguraron obras de conexión cloacal que beneficiarán a 2500 personas.