Alberto Fernández, sobre el acuerdo con FMI: “Nos sacaron la soga del cuello y empezamos a caminar”

Alberto Fernández siguió atentamente desde su despacho el desenlace de uno de los objetivos de su gestión: la aprobación del acuerdo por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el Presidente el entendimiento con el organismo multilateral de crédito “despeja la incertidumbre” y abre un nuevo capítulo.

“Nos sacaron la soga del cuello y empezamos a caminar. Ahora quedan cuatro años [por el período de gracia] para hacer las cosas bien”, celebró el Presidente en un breve diálogo con LA NACION.

En el medio de la interna con el kirchnerismo duro, el gobierno nacional festejó la resolución del organismo multilateral de crédito que permite refinanciar el préstamo por 45.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri en 2018. El primer efecto de la finalización de la negociación se materializó ayer cuando el Fondo desembolsó 9650 millones de dólares, lo que sirve para robustecer las reservas, un paso fundamental para dar una señal de tranquilidad a los mercados.

“Los ingresos de dólares alivian las expectativas”, reforzó una alta fuente del gobierno nacional. Así, las reservas internacionales brutas bajo administración del Banco Central (BCRA) aumentaron en 6309 y creció de los US$37.012 millones a que habían clausurado el miércoles (ayer fue feriado) a US$43.321 millones (+17%), según reportó la entidad que conduce Miguel Pesce.

Cerca del Presidente explicaron que la llegada de dólares frescos sirve para descartar las especulaciones alrededor de una eventual devaluación. “No va a ocurrir”, aseguraron fuentes oficiales. En la Casa Rosada están convencidos que, solucionado el problema de la deuda –con los bonistas privados y el Fondo– llegó la hora del “despegue”.

En Balcarce 50 también defendieron la letra chica del entendimiento con el FMI. “Es un acuerdo único en la historia”, resaltaron fuentes cercanas al jefe del Estado. “No es un acuerdo de ajuste, el Estado no se va a contraer y no va a lastimar la posibilidad de financiar lo que los argentinos necesitan para vivir mejor, no hay recortes en educación, no se afectan derechos de jubilados, nada indica que vaya a haber ajuste en salud”, explicó hace unos días en ministro de Economía, Martín Guzmán, que habló durante todo el día con el mandatario desde París desde donde regresa esta noche.

SIN MEDIDAS DE SHOCK O RELANZAMIENTO

Si bien es la inflación es la principal dificultad, no habrá una batería de medidas ni relanzamiento de gestión. El Presidente seguirá insistiendo al Congreso el tratamiento de un paquete de leyes que envió hace meses y que buscó impulsar durante el llamado a sesiones extraordinarias, como Electromovilidad, promoción de inversiones en la Industria Automotriz, desarrollo Agroindustrial y ley de Compre Argentino, entre otras. “Es importantísimo”, describieron cerca del mandatario.

Fernández y su equipo económico descartan la posibilidad de avanzar con medidas de shock, como sería el fin de la emisión. Mientras tanto, avanzó con conversaciones con empresarios y sindicalistas para lograr un acuerdo de precios y salarios. Por ahora, según pudo saber LA NACION, las respuestas fueron positivas. La fotografía de un acuerdo quedará para más adelante.

“Hay que hacer un plan que aborde todos los problemas que generan inflación”, dijeron fuentes oficiales. Y agregaron: “Tiene mucho que ver lo del FMI, si sumamos 7000 millones de dólares a las reservas todo riesgo de devaluación se disipa”.