El candidato que busca llegar al Congreso para legislar sobre discapacidad

El abogado Eduardo Awad tuvo la segunda perra lazarillo que hubo en el país. Jassye, adiestrada en Nueva York, lo acompañó casi 17 años . Fue gracias a ella que se especializó en consorcios. Un hombre le consultó en la calle por su perra, resultó ser dueño de una revista y le ofreció al abogado escribir sobre el tema. Hoy, su estudio se especializa en propiedad horizontal. Aunque pasaron cerca de 30 años de ese momento, Awad sostiene que “hay mucho para legislar” sobre propiedad horizontal y discapacidad y busca llegar al Congreso para hacerlo.

En dialogo con este medio, Awad afirmó que “la discapacidad está invisibilizada” y detalló: “Hay 6 millones de personas con discapacidad en todo el país, el Estado no los registra”. El abogado, no vidente desde su adolescencia, sostiene que “hay que mirar la discapacidad desde el lado de la capacidad” y para lograr incluir a las personas con discapacidad en la sociedad deben ser consultadas respecto de los cambios necesarios. Awad asegura que el Estado no cumple con las leyes y no los capacita para poder conseguir trabajo. “En las instituciones ponen gente para pagar favores políticos”, agregó.

Para quienes me lo pidieron para compartir: se trata del Spot publicitario de mi pre candidatura a Diputado Nacional por la ciudad de Buenos Aires; lista 36. Desde ya muchas gracias por compartirlo… Y perdón a quienes ya lo vieron… pic.twitter.com/YBawLeOvvw — Doctor Eduardo Awad (@doctoreduardoa) September 1, 2021

“El poder judicial por ejemplo, no tiene la accesibilidad necesaria. Los ciegos no podemos usar la página web cuando el Estado esta obligado a poner todas las páginas del Estado accesible. Se usa con total dificultad y siempre se necesita de alguien que te ayude”, explicó el precandidato a diputado nacional por la Ciudad del Partido Autonomista, el partido presidido por el exgobernador de Corrientes José Antonio Romero Feris, que estará acompañado en la boleta por Paula Monteserin.

El presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal y especialista en propiedad horizontal detalló que en la Ciudad hay 2,5 millones de personas relacionadas con consorcios -son cerca de 120mil- y “no hay proyectos para legislarlos”. En caso de llegar al Congreso, Awad propondrá bajar las expensas y facilitar “líneas de crédito blandas” para que los consorcios arreglen los daños de los edificios. Según explica el especialista, hoy no pueden hacerlo por falta de dinero, teniendo en cuenta que la morosidad de expensas aumentó durante la pandemia. “Esto va a traer una cantidad de trabajo para mucha gente que se va a ocupar de esas reparaciones. ¿A ningún político de los que están trabajando se les ocurre eso?”, aseguró Awad a LA NACION.

El precandidato dijo que buscará ocuparse de “las dos puntas” y se refirió a la vejez y a juventud. “Hay gente que está descartada porque llegó a los 65 años y también hay jóvenes desilusionados, desorientados y hay que darles un camino. Hay que hacer que la educación se aggiorne y la escuela vuelva a seducir a los chicos, esto viene de antes de la pandemia”, advirtió Awad.

Awad dijo que también desea ocuparse de “los que no tienen voz” -animales domésticos, perros, caballos- y consideró que “es un submundo que hay que legislar”. También se refirió a la violencia de género y afirmó: “es inaceptable que en cualquier sociedad madura siga ocurriendo”.